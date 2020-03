Wendler und Pocher drücken «The Voice Kids» und «Genial Daneben» kräftig nach unten

Quotennews

Sat.1 hatte am Sonntagabend gegen die überstarke Show-Konkurrenz keine Chance. Gut lief es weiterhin für «The Biggest Loser».

Show Nummer zwei in dieser Staffel – und erstmals schon einstellige Marktanteile:, das Sat.1 am Sonntag ab 20.15 Uhr zeigte, hielt die starken Ergebnisse der Vorwoche nicht. Die knapp dreistündige Sat.1-Casting-Show verlor dreieinhalb Prozentpunkte in Sachen Marktanteil und landete bei 8,5 Prozent. 2,32 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu – das waren 320.000 weniger als beim Staffeldebüt sieben Tage zuvor. Schwach lief es für den in Unterföhring ansässigen Sender zudem auch nach 23 Uhr: Hier floppte Hugo Egon Balders. Die Panelshow bescherte Sat.1 gerade einmal noch 5,4 Prozent Marktanteil – die Gesamtreichweite ging in der Stunde vor Mitternacht auf rund 871.000 zurück-Weiterhin mit guten Quoten gesegnet ist das Sat.1-Sonntagvorabend-Programm, das seinen Platz zwischen 17.30 und 19.55 Uhr hat. Die Abspeckshow, die in der Vorwoche auf zwölf Prozent bei den Jungen kam, erreichte diesmal 11,7 Prozent Marktanteil. Mit 1,72 Millionen Zuschauer darf der Münchner Sender durchaus zufrieden sein. Das Format tat zudem den, die im Anschluss liefen, sehr gut: 2,06 Millionen Menschen ab drei Jahren (Zielgruppe: 11,1%) schauten im Schnitt zu.Weniger stark unterwegs war hingegen der ab 15.20 Uhr gesendete Spielfilm, der bei den Jungen nicht über sehr maue 6,6 Prozent Marktanteil (gesamt 0,61 Millionen) hinaus kam.