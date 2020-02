Nach Absetzung: «Hawaii Five-0» setzt sich an die Spitze

US-Quoten

Die Krimiserie «Hawaii Five-0» wird bald enden, CBS wird dann einen echten Quotenbringer verlieren: Nach wie vor sind die Zahlen sehr gut.

Gerade erst wurde bekannt, dass CBS sich nach der aktuell laufenden 10. Staffel vontrennen wird ( wir berichteten ). Ein wesentlicher Grund dafür ist das Auslaufen der aktuellen Verträge mit den Hauptdarstellern. Aus Quotensicht wird das Aus ein schmerzlicher Verlust sein, freitagabends ist die Krimiserie nämlich weiterhin ein Publikumsmagnet. Mit 6,80 Millionen Zuschauern war die neueste Erstausstrahlung die meistgesehene Sendung der US-Primetime. 0,7 Prozent betrug das Rating bei den wichtigen 18- bis 49-Jährigen, das entsprach einer Steigerung um 0,1 Prozentpunkte.hat im Vorfeld ein Rating in Höhe von 0,6 Prozent geholt, womit das Vorwochen-Ergebnis bestätigt wurde. 5,61 Millionen Menschen ab zwei Jahren zu.war abermals nur als Wiederholung zu sehen und verpasste daher angesichts von 5,32 Millionen Zusehern den Tagessieg.Mit 0,8 Prozent war nur nochbei FOX erfolgreicher als «Hawaii Five-0» in der Zielgruppe. ABC holte aber ebenfalls zufriedenstellende Quoten:meldete sich mit 4,14 Millionen Zuschauern zurück. Auf dem bisherigen Sonntags-Slot waren zuletzt wesentlich weniger Zuschauer dabei, teilweise sahen weniger als drei Millionen Amerikaner zu. Gute 0,7 Prozent sprangen beim jungen Publikum als Rating heraus.holte danach ordentliche 0,6 Prozent. Unverändert bei 0,2 sowie 0,1 Prozent lagenundbei The CW. 0,67 Millionen und 0,38 Millionen betrugen die Gesamtreichweiten.