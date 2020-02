Viel bessere Quoten als im Vorjahr: «Lets Dance» bleibt auf Rekord-Kurs

Quotennews

Der Wendler-Effekt hält wohl an: «Let’s Dance» lief zum Start der regulären Ausgaben so gut wie lange nicht mehr.

Nachdem die Kennlern-Show „Wer tanzt mit wem?“ vonvergangene Woche mit 26,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und über viereinhalb Millionen Zuschauern Rekorde einfuhr, ist nun auch die erste reguläre Ausgabe der RTL-Tanzshow sehr gut gelaufen: Die Quote bei den Umworbenen belief sich auf 24,8 Prozent – das war wesentlich mehr, als 2019 für die erste normale Ausgabe drin war (19,9 Prozent). 1,75 Millionen 14- bis 49-Jährige machten RTL zur klaren Nummer eins beim jungen Publikum. Anders als vor einer Woche wurde die Zwei-Millionenmarke aber nicht mehr geknackt.Beim Gesamtpublikum gewannen die prominenten Tänzer sogar noch ein paar Zuschauer dazu: 4,61 Millionen Menschen ab drei Jahren waren zugegen, 4,57 Millionen wurden vor Ablauf der Wochenfrist ausgewiesen. Abgesehen von der Kennlern-Show im März 2019 lief es zuletzt besser im Juni 2016, damals hatte das Staffel-Finale etwas über fünf Millionen Zuschauer angelockt. Auf 18,4 Prozent sieg die Gesamtquote, das bedeutet ein Plus von 2,1 Prozentpunkten.RTL kann also hochzufrieden sein mit seinem Abend, auch dasmachte noch Freude und profitierte von diesem Vorlauf. Die Quote hielt sich bei 24,8 Prozent, 2,24 Millionen Zuschauer blieben für die Nachrichten-Berichte zu später Stunde wach. Gegen 0.45 Uhr wiederholte RTL dann die TV-Now-Eigenproduktionund staubte damit gute 14,5 Prozent Marktanteil ab.Mit durchschnittlich 16,4 Prozent Marktanteil setzte sich RTL mit meilenweitem Vorsprung an die Spitze bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit ungefähr der Hälfte musste sich der Zweitplatzierte ProSieben abfinden, 8,5 Prozent standen für den Sender im Schnitt zu Buche. Darauf folgte Sat.1 mit 7,2 Prozent.