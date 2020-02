«Riverdale»-Spinoff tut sich immer schwerer: «Katy Keene» verliert weitere Zuschauer

US-Quoten

Bei nur noch knapp einer halben Million Zuschauern ist «Katy Keene» inzwischen angekommen, das ist ein neuer Negativrekord für die CW-Serie.

Es läuft nicht gut für den «Riverdale»-Ablegerbei The CW: Die Musical-Dramedy mit Lucy Hale schaffte es am Donnerstag mit einer neuen Folge nur noch auf eine Reichweite in Höhe von 0,49 Millionen – ein neuer Tiefstwert. Seit der Premiere Anfang Februar mit 0,62 Millionen Zusehern gingen immer wieder Zuseher abhanden. In der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen verharrte das Rating bei schlechten 0,1 Prozent.hat im Re-Run danach ebenfalls 0,1 Prozent geholt, die Zuschauerzahl fiel mit 0,30 Millionen noch weiter in den roten Bereich.Bei FOX hatZuschauer dazugewonnen: Nach vier Wochen ging es wieder über die Vier-Millionengrenze, 4,09 Millionen Zuschauer sahen ab 20 Uhr zu. Gute 0,7 Prozent verzeichnete die Tim-Allen-Sitcom als Rating, hier blieb also alles beim Alten. Auchwiederholte anschließend die 0,5 Prozent der Vorwoche, 2,48 Millionen Menschen sahen zu.legte binnen Wochenfrist von 0,5 auf 0,6 Prozent im Zielgruppen-Rating zu.CBS‘ neue Dramaserieverzeichnete um 22 Uhr 4,64 Millionen Zuschauer, das Rating bei den Werberelevanten kletterte im Vergleich zur Vorwoche um 0,1 Prozentpunkte auf nun 0,5 Prozent. Davor waren nur Wiederholungen der Comedys zu sehen, die Werte beim jungen Publikum schwankten dabei zwischen 0,4 und 0,7 Prozent. Sieger bei Jung und Alt wurde ABC:: hatte mit 6,55 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite,mit 1,1 Prozent das höchste Rating bei den Umworbenen.