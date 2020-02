Die «Faisal Kawusi Show» kehrt für dritte Runde zurück

TV-News

Auch 2020 wird der Comedian mit seiner Show ins Sat.1-Programm zurückkheren. Vermutlich wieder im Frühjahr hinter Luke Mockridge.



Seit 2018 bildet Faisal Kawusi zusammen mit Luke Mockridge in Sat.1 am Freitagabend im Frühjahr ein kongeniales Duo. Hinter Mockridges Showdurfte er stets den Abend ausklingen lassen. Dies wird wohl auch dieses Jahr der Fall sein, Tickets für die Aufzeichnung der Show in April und Mai können bereits geordert werden. Sat.1 wird vermutlich auf bewährtes Vertrauen. Bisher sichten die Unterföhringer Kawusi meist hinter Mockridge los, egal um welche Show es sich handelte. So startete er im September 2019 auch mithinter Lukes «Greatnightshow».Mega erfolgreich war diein den vergangenen beiden Jahren nicht, dennoch schlug sie sich als Lead-Out solide. Im Schnitt versammelte in Staffel zwei im vergangenen Jahr 0,59 Millionen klassisch Umworbene und holte sich gute 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Während manche Folgen mit zum Teil 12,1 Prozent Sehbeteiligung sehr stark liefen, blieb die Show manchmal auch blass. Zum Finale erreichte sie beispielsweise nur 7,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.Zur Premierenstaffel 2018 war man da deutlich konstanter und kam im Schnitt auf 9,5 Prozent Marktanteil mit 0,62 Millionen jungen Zuschauern. Die Sehbeteiligungen pendelten sich mit einer Ausnahme zwischen neun und elf Prozent ein.