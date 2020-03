«Bourne», «Deadpool» oder «King Kong»: Wer gewinnt den Kampf?

Film-Check

Geballte Action im Blockbuster-Battle: Am Sonntagabend bleibt die Auswahl zwischen gewaltigen Monstern, Agenten-Action und einem sarkastischen Superhelden-Abenteuer.

«Deadpool», ProSieben, 20.15 Uhr

«Jason Bourne», RTL, 20.15 Uhr

«King Kong», RTLZWEI, 20.15 Uhr

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Ryan Reynolds als sarkastischer Superheld auf Rachekurs: Wade wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Deadpool zieht er los, um sich an Ajax zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste. Zur Kritik des wohl derbsten und sarkastischsten Superhelden geht’s hier entlang. Zwölf Jahre nach Operation Blackbriar hat Jason Bourne endlich sein Gedächtnis wiedergefunden und verdient sein Geld mit illegalen Faustkämpfen. Bournes alte Verbündete Nicky Parsons wird vom CIA verfolgt, seitdem sie in den Zentralserver des Geheimdienstes eingedrungen ist. Nicky tut sich wieder mit Jason Bourne zusammen. Sie stellen fest, dass nicht nur die CIA hinter ihr her ist, sondern auch ein Auftragskiller auf sie angesetzt wurde. Hier geht es zu unserer Film-Kritik. Amerika in den 30er-Jahren: Regisseur Carl Denham ist mit seinen Filmen alles andere als erfolgreich. Als ihm seine Sponsoren für sein neuestes Projekt auch noch den Geldhahn zudrehen wollen, flüchtet er kurzerhand mit seinem Assistenten. Carl steht im Wettlauf gegen die Zeit, denn noch am Abend soll ein Schiff zu einer ganz besonderen Kulisse auslaufen - der mysteriösen Insel Skull Islands. Alles was ihm jetzt noch fehlt, ist eine Hauptdarstellerin. Durch einen Zufall trifft er auf die schöne Ann Darrow, die gerade ihr Engagement an einem Theater verloren hat und sofort mit an Bord ist. Das Problem: Niemand war bisher auf der Insel und weiß, was sie dort erwartet. Ein Fehler, wie sich bald herausstellen sollen. Denn auf der Insel lebt ein Eingeborenenstamm, der den riesigen Gorilla "King Kong" anbetet und ihm Menschen opfert. Als die Eingeborenen die schöne blonde Ann sehen, sind sie sich sicher: Sie soll Kongs nächstes Opfer werden. Drehbuchautor Jack Driscoll, der sich in Ann verliebt hat, setzt alles daran, dass die Crew umkehrt, um Ann zu retten...Ob sichin einem direkten Kampf mit King Kong und Jason Bourne durchsetzen würde, bleibt offen und wird in der Filmgeschichte wohl nie endgültig beantwortet werden. In unserem Vergleich der Action-Blockbuster am Sonntagabend setzt sich der derbe Superheld allerdings gegen seine Konkurrenz durch. Ryan Reynolds Humor ist zwar nicht jeder Manns Sache, von zahlreichen Fans wird er für seine «Deadpool»-Umsetzung allerdings geliebt und gefeiert. Sowohl im Kino als auch im Fernsehen kam der Streifen spitze an und so ist er unser Favorit am Abend.