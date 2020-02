Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im März 2020

Reihen

In diesem Monat bei den VoD-Anbietern: Unter anderem neue Staffeln von «Ozark», «Westworld» und «Elite».

Netflix

Netflix bringt im März die neue Miniserieraus, basierend auf Deborah Feldmans gleichnamigen Bestseller. Eine junge Frau aus Brooklyn lässt sich darin auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe in Berlin nieder, doch die Vergangenheit holt sie irgendwann ein. Das Geldwäsche-Geschäft geht weiter in der dritten Staffel von, zudem wird ein weiterer Mord an einem Mitschüler inuntersucht. Und ebenfalls Runde Nummer drei steht vonan.08.03.: «Champions» (Staffel 1, Comedyserie)05.03.: «Castlevania» (Staffel 3, Anime)06.03.: «Paradise PD» (Teil 2, Cartoon)06.03.: «The Protector» (Staffel 3, Mysteryserie)11.03.: «On My Block» (Staffel 3, Dramaserie)13.03.: «Beastars» (Staffel 1, Anime)13.03.: «Blutiger Trip» (Staffel 1, Horror-Anthologieserie)13.03.: «Crazy Ex-Girlfriend» (Staffel 4, Dramedy)13.03.: «Elite» (Staffel 3, Dramaserie)13.03.: «Kingdom» (Staffel 2, Historienserie)13.03.: «The Valhalla Murders» (Staffel 1, Krimiserie)13.03.: «Women of the Night» (Staffel 1, Krimiserie)19.03.: «Altered Carbon: Resleeved» (Staffel 1, Anime)20.03.: «Der Brief für den König» (Staffel 1, Fantasyserie)20.03.: «Feel Good» (Staffel 1, Dramedy)20.03.: «Greenhouse Academy» (Staffel 4, Dramaserie)20.03.: «Self Made: Das Leben von Madam C.J. Walker» (Staffel 1, Dokuserie)23.03.: «Freud» (Staffel 1, Dramaserie)26.03.: «7Seeds» (Teil 2, Anime)26.03.: «Black Lightning» (Staffel 3, Superheldenserie)26.03.: «Unorthodox» (Staffel 1, Dramaserie)27.03.: «Ozark» (Staffel 3, Dramaserie)27.03.: «Il processo» (Staffel 1, Dramaserie)31.03.: «Naruto Shippuden» (Staffel 1-10, Anime)01.03.: «Alien: Covenant»01.03.: «Arrietty – Die wundersame Welt der Borger»01.03.: «Chihiros Reise ins Zauberland»01.03.: «Das Königreich der Katzen»01.03.: «Die Legende der Prinzessin Kaguya»01.03.: «Die letzte Festung»01.03.: «Gringo»01.03.: «Meine Nachbarn die Yamadas»01.03.: «Nausicaä aus dem Tal der Winde»01.03.: «Prinzessin Mononoke»01.03.: «Sleepy Hollow»01.03.: «Sommer in Orange»01.03.: «Winchester – Das Haus der Verdammten»04.03.: «Sliver»04.03.: «Überleben!»06.03.: «Die Stille des Todes»06.03.: «Guilty»06.03.: «Jonas – Vergiss mich nicht»06.03.: «Spenser Confidential»07.03.: «Batman Begins»07.03.: «The Dark Knight»08.03.: «Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen»09.03.: «Vielmachglas»13.03.: «Lost Girls»13.03.: «Go Karts»15.03.: «How to Party with Mom»15.03.: «Leprechaun Returns»15.03.: «Molly's Game - Alles Auf Eine Karte»20.03.: «Ultras - Über das Ergebnis hinaus»20.03.: «Maska»20.03.: «Der Schacht»22.03.: «I, Tonya»22.03.: «War Dogs»23.03.: «Sol Levante»24.03.: «Proud Mary»25.03.: «Curtiz»27.03.: «The Decline»27.03.: «Uncorked»27.03.: «Das Zeichen des Teufels»29.03.: «Catch Me!»