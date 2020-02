Apple arbeitet am dritten WeWork-Drama

US-Fernsehen

Mit Lee Eisenberg, der schon «Little America» schrieb, erhofft man sich bei Apple eine hohe Qualität.

Das Technik-Unternehmen Apple hat sich die Rechte an dem Wondery-Podcast „WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork“ gesichert. Lee Eisenberg und Drew Crevello werden das Projekt produzieren und zusammen schreiben. Eisenberg veröffentlichte erst die erfolgreiche AppleTV+-Serie «Little America», bei der er als Co-Erfinder und Showrunner fungierte. Bereits im Januar gaben Eisenberg und Apple bekannt, dass er sich langfristig an den Apfel-Konzern gebunden hat.Crevello, ein ehemaliger Studioleiter von Warner Bros. und Fox, hatte zuvor den Science-Fiction-Pilotfilm «The Long Park» an TNT verkauft. Scott Free übernahm die Produktion, Ridley Scott führte dabei Regie. Als Produzenten sicherte sich Apple Harnan Lopez, Mashall Lewy und Aaron Hart.WeWork wurde als das nächste große Start-Up der Vereinigten Staaten von Amerika eingestuft, der Börsenwert wurde auf 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Unternehmen zog jedoch den Stecker für den Börsengang im Zuge von Enthüllungen von Missmanagement und internen Problemen. Im Oktober übernahm SoftBank einen großen Anteil der Firma.Mit Apple gibt es bereits das dritte angekündigte WeWork-TV-Projekt. Chernin Entertainment und Endeavor Content bereiten derzeit eine eigene Serie über das Unternehmen vor, das auf dem kommenden Buch der Wall Street Journa-Reporter Eliot Brown und Maureen Farrell basiert. Auch Universal und Blumhouse haben ein Projekt in Aussicht, dies soll sich allerdings nun um einen Film handeln. Der Film basiert auf Katrina Brookers Berichterstattung und ihr kommendes Buch.