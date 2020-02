Corona-Angst: RTL mit Primetime-Special

TV-News

Wie schon vor einer Woche wird daher die Vorberichterstattung zur Europa League später als geplant beginnen.

Corona-Virus - Latest News Wie die „Badische Zeitung“ berichtet, wurde in Freiburg die Biotechfirma Thermo Fisher geschlossen

Die Minister Seehofer (CSU) und Spahn (CDU) haben ihren Krisenplan vorgestellt, dabei aber auch betont, es gäbe keinen vollständigen Schutz

In Idar-Oberstein wurde ein Zug gestoppt. Es bestand der Verdacht, ein am Corona-Virus Erkrankter könnte darin sein

Mehrere Bundeswehrsoldaten kamen in Quarantäne - sie dürfen allerdings bei sich daheim sein

Laura Wontorra bekommt Sendezeit abgezogen: Schon in der Vorwoche meldete sich die RTL-Sportmoderatorin mit Berichten zur UEFA Europa League eine Viertelstunde später als geplant, also erst ab 20.30 Uhr. In der Vorwoche berichtete RTL ab 20.15 Uhr 15 Minuten lang über die Terrortat von Hanau. In dieser Woche ist es der um sich greifende Corona-Virus, der zur Programmänderung führt. Über die Ausbreitung der Krankheit auch in Deutschland will Peter Kloeppel in einer Sonderausgabe voninformieren.Der Newsanchor ist zur Primetime unter anderem im Gespräch mit Virologen, die darüber informieren, was jeder Einzelne tun kann, um sich vor einer Ansteckung zu schützen und wie weit die Suche nach einem Impfstoff vorangeschritten ist. Experten aus der Politik werden darüber hinaus live ins Studio geschaltet, um die Strategie der Bundesregierung zur Eindämmung der Infektionskette zu durchleuchten. Die Ansteckungsgefahr ist zudem gerade in öffentlichen Einrichtungen hoch. Arbeitsrechtler melden sich zu Wort und klären, was Arbeitgeber und Beschäftigte jetzt wissen müssen.Das Erste und das ZDF berichten aktuell über den Verlauf der Krankheit in ihren regulären Nachrichtensendungen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Corona-Virus, das letztlich ein Grippe-Virus, deutlich gefährlicher und in mehr Fällen tödlich ist als die normale Grippe. Dennoch: Weltweit war das Virus nur für einen geringen Prozentsatz der daran erkrankten auch tödlich.