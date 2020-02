Kabel Eins am Donnerstag: Vom Kiosk zum Rosin

TV-News

Neue Folgen von «Rosins Restaurants» starten im Frühjahr.

Der Münchner Fernsehsender Kabel Eins hat eine neue Staffel seiner Donnerstags-Primetime-Produktionangekündigt. Sie startet am 19. März um 20.15 Uhr. Wie viele Episoden die Staffel umfasst, ist nicht klar. «Rosins Restaurants» wird den Sendeplatz von «Unser Kiosk» einnehmen – das Format läuft vorerst letztmals am 12. März auf dem Slot. Die Kiosk-Geschichten laufen seit vergangener Woche wieder donnerstags bei Kabel Eins und sind mit einer Doppelfolge und mageren 3,7 und 4,7 Prozent angelaufen.Frank Rosin, der «Rosins Restaurants» seit vielen Jahren präsentiert, startet die neue Staffel mit einem Fall in Unterfranken. Mit seinem Restaurant "Amore Mio" in Collenberg wollte sich der Italiener Salvatore einen Herzenswunsch erfüllen. Doch im Lokal findet sich alles andere als "Liebe". Statt italienischem Flair und Gerichten à la Mamma gibt es hier Fertig-Burger und wilde Kreationen wie "Pizza-Schalke". Neben der kulinarischen Katastrophe gibt es in der italienischen Vereinsgaststätte auch noch riesen Ärger mit dem Verein. Kann Frank Rosin hier helfen?Mit Frank Rosin kehrt donnerstags um 22.15 Uhr dann auch das zur Zeit pausierende «K1 Magazin» wieder ins Programm zurück.