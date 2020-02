0,16 Millionen freuen sich: ProSieben Maxx bringt «The Flash» ganz rasch zurück

TV-News

Die Superhelden-Serie kehrt im Frühjahr mit Staffel sechs zurück.

Es geht weiter: ProSieben Maxx hat einen Ausstrahlungstermin für die neue Staffel der US-Superhelden-Seriegefunden. Staffel fünf lief beim Männersender zwischen Mai und September 2019, Staffel sechs wird nun ab dem 30. März 2020 angeboten. Einen genauen Sendeplatz am Serienmontag hat Vermarkter Seven One Media bei der Bekanntgabe des Starttermins aber noch nicht verraten.Die fünfte Staffel lief immer um 20.15 Uhr und erreichte im Schnitt 0,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte «The Flash» 0,11 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei 1,3 Prozent – und somit knapp unterhalb der Sendernorm.In den USA wurde «The Flash» übrigens frühzeitig vom ausstrahlenden Sender The CW verlängert – eine siebte Runde wird also im Herbst 2020 starten.