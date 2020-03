Achtung, bissig: Der Mai wird bei National Geographic Wild zum Themenmonat

TV-News

Tierdokumentationen mit spitzen Zähnen: Der Wonnemonat wird bei National Geographic Wild zum "Mai mit Biss".

Die schnellsten Jäger, die stärksten Kämpfer und die gnadenlosesten Killer der Tierwelt versammeln sich im Mai auf einem Wissenssender: Wie National Geographic Wild mitteilt, wird sich der Pay-TV-Naturdokukanal im "Mai mit Biss" vor allem um bissige Raubtiere kümmern. Dann gibt es vom 1. Mai an täglich ab 16.10 Uhr ein Double Feature aus ausgewählten Dokumentationen und Serien rund um Raubtiere zu sehen. Zusätzlich bestückt diese Programmfarbe auch ab dem 5. Mai immer dienstags ab 19.25 Uhr drei Programmplätze am Stück.Teil dieser Sonderprogrammierung sind drei exklusive deutsche Erstausstrahlungen. Da wäre ab dem 5. Mai immer dienstags um 20.15 Uhr die neue Serie, die dokumentiert, wie es zu den immer häufigeren, oft dramatischen Konfrontationen zwischen Mensch und Raubtier kommt und wie manchmal selbst den erfolgreichsten Jägern die sicher geglaubte Beute entwischt.Eine weitere Deutschlandpremiere wartet immer im Anschluss daran um 21 Uhr. Ingeht es drei Episoden lang ebenfalls darum, wie der Mensch zunehmend zur Beute wird. Am 26. Mai wiederum wird in der neuen Dokuskizziert, wie die gefährlichsten Raubtiere der Welt vorgehen. Gezeigt werden mörderische Strategien wie Hinterhalt, Tarnung oder Rudeljagd, sowie Tiere mit besonders scharfen Krallen, extrem spitzen Zähnen oder mit wirkungsreichem Gift.