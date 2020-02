«NDR Talk Show»: Pilawa debütiert unter anderem mit Mädel

TV-News

Die erste Ausgabe der von ihm präsentierten Ausgabe des Talkformats im Ersten wird im April laufen.

Ab der zweiten März-Woche setzt Das Erste dienstags um 22.45 Uhr wieder die Talk-Sendungen aus den Dritten Programmen fort. Unter anderem wird dazu auch diegehören. Bettina Tietjen und Jörg Pilawa moderieren die Ausgaben im Ersten, Pilawas Rückkehr zum Format (das er schon zwischen 2000 und 2007 präsentierte). „Jörg und ich freuen uns, Teil der Talkoffensive im Ersten zu sein, und erwarten wirklich tolle Gäste“, so Bettina Tietjen.Am 7. April, wenn das Format erstmals wieder im Ersten läuft, wird unter anderem Schauspieler Bjarne Mädel zu Gast sein. Zudem kommt es zu einer Premiere: Erstmals wird Verona Pooth gemeinsam mit ihrem Sohn Diego in einem Talkformat auftreten. Komplettiert wird die Runde von Moderatorin Ina Müller sowie York Hovest, der ohne jegliche Hochseeerfahrung mit zwei Freunden in 51 Tagen in einem nicht mal zehn Meter langen Ruderboot den Atlantik überquert hat und dem Pastorinnen-Ehepaar Ellenund Steffi Radke.Mit bis zu 1,41 Millionen Zuschauern (und 11,6% Marktanteil insgesamt) lief «Die NDR Talk Show» im Herbst im Ersten recht erfolgreich. Damals wurden die Ausgaben noch von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt präsentiert.