Elle Fanning als Katharina die Große: Starzplay bringt Historienserie nach Deutschland

TV-News

Das in den USA bei Hulu beheimatete Format «The Great» ist hierzulande ab Sommer 2020 abrufbar.

„ Ein preisgekrönter Autor, eine extrem talentierte Besetzung und nicht zuletzt eine höchst unterhaltsame Geschichte, die zu gleichen Teilen mit Witz und Herz vorgetragen wird. Wir sind sehr stolz darauf, «The Great» in die Reihe unserer Premiuminhalte aufzunehmen.



” Superna Kalle, EVP, Starz International Digital Networks.

Große Geschichte über eine große Persönlichkeit – mit Humor präsentiert: Die Hulu-Seriemacht es sich zur Aufgabe, von Katharina der Großen sowohl mit Dramatik als auch mit satirischem Witz zu berichten. Die Adelige, die im späten 18. Jahrhundert über Russland herrschte, wird in der Serie von Elle Fanning («The Neon Demon») verkörpert. Nun hat die Serie über die Zarin, die als sexgierig galt, auch eine Heimat abseits der USA:Wie Starzplay mitteilt, wird der Premium-Streaming-Service die schwarzhumorige Historienserie «The Great» im Sommer 2020 nach Deutschland, Österreich, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Lateinamerika bringen. Neben Fanning spielen auch Nicholas Hoult («Mad Max: Fury Road») und Phoebe Fox («Close to the Enemy») mit.Das Drehbuch stammt von Tony McNamara, der hinter dem Skript der hoch gelobten und preisgekrönten Historienkomödie «The Favourite – Intrigen und Irrsinn» ► steht. Er führt zudem die Regie und dient als ausführender Produzent. Weitere ausführende Produzenten sind Marian Macgowan, Josh Kesselman und Ron West von Thruline, Brittany Kahan Ward, Doug Mankoff und Andrew Spaulding von Echo Lake sowie Elle Fanning, Mark Winemaker und Matt Shakman. Das Projekt wird von Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television produziert.