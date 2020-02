Einmalig: «The Mandalorian» kommt ins Free-TV

TV-News

Werbecoup für Disney+, Rechteknaller für ProSieben: Der Münchener Sender zeigt «The Mandalorian» kurz vor dem Deutschlandstart von Disney+.

„ ProSieben ist unsere langjähriger und bewährter Partner von Star Wars im deutschen Free-TV und wir freuen uns sehr, dass diese exklusive Premiere des Disney+-Originals «The Mandalorian» zwei Tage vor dem offiziellen Start auch dort zu sehen ist. ” Disney-Chef Roger Crotti

Disney+ rührt die Werbetrommel und ProSieben zückt das Lichtschwert: Bevor der neue Streamingdienst Disney+ auch in Deutschland an den Start geht, lässt das Haus der Maus eine der Disney+-Exklusivproduktionen einmalig in die weite Welt des Free-TVs. Wie ProSieben bekannt gibt, zeigt der Privatsender nämlich am Sonntag, den 22. März 2020, zur besten Sendezeit die Auftaktfolge der «Star Wars»-Realserie. Direkt im Anschluss daran reicht ProSieben noch eine Premiere nach, nämlich die deutsche Free-TV-Premiere des Milliarden-Dollar-KinoerfolgsEpisode VIII der Skywalker-Saga geht am 22. März 2020 ab 20.50 Uhr auf Sendung. Und um den Tag noch mehr mit «Star Wars» zu bestücken, zeigt ProSieben schon ab 17.50 Uhr als Wiederholung «Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück». Das Weltallabenteuer ist nicht nur einer der beliebtesten Teile der «Star Wars»-Reihe, sondern obendrein thematisch relevant für «The Mandalorian»: Der Filmklassiker erzählt unter anderem, wie Kopfgeldjäger wie der Mandalorianer im «Star Wars»-Universum ihrem Geschäft nachgehen.ProSieben-Chef Daniel Rosemann freut sich über den Coup: "ProSieben ist die erste Adresse im deutschen Free-TV für alle Fans von Obi Wan und Yoda. Die Zusammenarbeit von ProSieben und der Walt Disney Company hat schon beim Disney Day und dem Marvel Day die gemeinsame Kraft unserer Marken beim Zuschauer gezeigt."