Endemol Shine Beyond Germany: Zurück zur Firmenmutter

Wirtschaft

Die Digital-Tochter von Endemol Shine Germany wird laut Medienberichten wieder in die Mutterfirma integriert.

Die Digitaltochter von Endemol Shine Germany kehrt zurück in den Schoß der Mutterfirma: Die 2012 gegründete und 2016 in ihre jetzigen funktionalen Bahnen gelenkte Firma Endemol Shine Beyond entwickelt, produziert und vertreibt digitale Inhalte transmediale Formate und Branded Entertainment – doch nunmehr nicht weiter als eigenständige Konzerntochter, sondern als integrierter Bestandteil von Endemol Shine Germany. Das vermeldet 'DWDL'.Laut dem Medienportal wird Beyond weiterhin von Michael Kollatschny geleitet. Bisher war er als Managing Director tätig, nun, da Beyond in Endemol Shine Germany integriert wurde, hört er auf den Titel des Executive Directors und wird zudem in die Geschäftsführung berufen. Er wird sich laut 'DWDL' fortan vor allem auf die Entwicklung neuer Inhalte und das Geschäft mit Streaming-Diensten konzentrieren. Als Sales-Verantwortlicher für Bestandskunden und die Neuakquise wird Moritz Bergmann genannt.Als Firma für digitale Inhalte und Branded Entertainment sowie Influencer-Marketing hat Endemol Shine Beyond unter anderem die Osterhasenrasen-Kampagne von Media Markt gestemmt, Online-Formate für Aldi Süd entwickelt und einen neunteiligen Web-Talk mit Jürgen Klopp produziert, in dem für Warsteiner geworben wird. Zu den Web-Channels, die Beyond entwickelt und produziert, gehören AwesomenessTV und Legends of Gaming.