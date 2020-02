Primetime-Check

Wie kam der informative ZDF-Fernsehabend an? Und wie schlugen sich dieses Mal die Sat.1-US-Krimis?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 51,7%

14-49: 58,3%

Das Erste kam mitauf 4,30 Millionen Serienfans, das glich sehr guten 13,8 Prozent Marktanteil.schloss mit 4,65 Millionen Interessenten an, das bedeutete tolle 15,0 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mäßige 5,9 und solide 6,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Ab 21.45 Uhr erreichte dermaue 8,7 und miese 3,3 Prozent Marktanteil. Diefolgten mit 9,7 und 5,7 Prozent, die Gesamtreichweite lag bei 2,29 Millionen Wissbegierigen. RTL lockte mit3,22 Millionen Fernsehende zu sich, darunter befanden sich 1,47 Millionen Umworbene. Damit wurden sehr gute 10,8 Prozent Marktanteil bei allen eingefahren sowie sehr tolle 17,5 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.folgte mit 9,9 und 17,4 Prozent Marktanteil.Sat.1 startete mitund 2,19 Millionen Krimifans in den Abend.folgte mit 1,99 Millionen,schloss mit 1,34 Millionen an. In der Zielgruppe kamen sehr gute 9,8 und 8,7 Prozent zustande sowie akzeptable 7,1 Prozent. Der ZDF-Abend eröffnete mit. 2,12 Millionen Interessenten schalteten ein, das bedeutete magere 6,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber mäßige 4,6 Prozent drin.schloss mit 6,2 und 3,7 Prozent an, dasinformierte ab 21.50 Uhr 11,5 Prozent des Gesamtpublikums sowie sehr gute 7,1 Prozent der Jüngeren. Ab 22.25 Uhr kamletztlich auf 1,65 Millionen Fernsehende. Mit 7,2 Prozent sah es insgesamt mies aus, bei den Umworbenen wurden mäßige 4,6 Prozent erzielt.ProSieben derweil erreichte mit1,25 Millionen Showfans, das glich akzeptablen 4,4 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe standen passable 9,3 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Kabel Eins unterhielt mithingegen 1,00 Millionen Menschen, eheauf 0,48 Millionen kam. Die Umworbenen bescherten dem Sender gute 5,5 und akzeptable 5,2 Prozent Marktanteil. VOX holte mitindes 0,99 Millionen Fernsehende, bevor ab 22.10 Uhr mit0,62 Millionen Interessenten erreicht wurden. In der Zielgruppe waren mäßige 6,2 und 6,4 Prozent Marktanteil drin. RTLZWEI letztlich holte mit0,74 Millionen Menschen zu sich,folgte mit 0,43 Millionen. Die Umworbenen waren zu mäßigen 4,6 und zu miesen 2,8 Prozent Marktanteil drin.