Netflix beendet «Atypical»

US-Fernsehen

Die vierte und letzte Runde soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden.

Die Netflix-Strategie macht auch vor beliebten Formaten nicht halt: Das Streaming-Unternehmen beendet zahlreiche Serien zeitnah, um das Budget auf neue Formate aufzuteilen. Nun traf es das Comedy-Drama «Atypical», das am Montag für eine vierte und letzte Staffel verlängert wurde. Die zehn Folgen umfassende Season wird im Jahr 2021 Premiere haben.Die dritte Staffel stellte Netflix im vergangenen November zur Verfügung, die ersten zwei Staffel starteten schon 2018 respektive 2017. «Atypical» ist eine Serie über Sam, verkörpert von Keir Gilchrist, einen 19-jährigen Autisten, der nach Liebe und Unabhängigkeit sucht. Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Nik Dodani, Jenna Boyd, Amy Okuda, Graham Rogers und Fivel Stewart gehören zum Ensemble der Serie.„Ich bin begeistert, dass wir eine vierte Staffel von «Atypical» drehen werden, sagte Schöpferin Robia Rashad. „Und obwohl ich so traurig bin, dass ich mich dem Ende dieser Serie nähere, bin ich sehr dankbar, dass ich diese Geschichte erzählen konnte. Unsere Fans waren so schöne, lebendige Unterstützter dieser Serie.“