«The Voice» übertrumpft zum Start den «Bachelor»

US-Quoten

Die Premiere der neuen Staffel brachte NBC auf Anhieb die meisten Zuschauer des Abends ein. In der klassischen Zielgruppe hatte die Castingshow das Nachsehen gegenüber dem Rosenkrieg.

Kaum fand die zweite Staffel vonein Ende, so startete am Montagabend die neue Staffel von. Die Castingshow schnappte sich auf Anhieb die höchste Reichweite des Abends. Ab 20 Uhr schalteten 8,95 Millionen Zuschauer für die ersten Blind Auditions ein. Nur bei den 18- bis 49-Jährigen hatte man gegenüberknapp das Nachsehen. Die ABC-Show ergatterte mit insgesamt 6,81 Millionen Zusehern ein ausgezeichnetes Zielgruppen-Rating von 1,9 Prozent. «The Voice» ordnete sich zum Auftakt mit 1,5 Prozent dahinter ein.Im Anschluss hatte NBC mit dem start der vierten Staffel vonhauchdünn die Nase vorn. Die Serie generierte zum Staffelauftakt solide 0,9 Prozent bei den klassisch Umworbene und begeisterte insgesamt 5.60 Millionen Zuschauer.versammelte zur selben Zeit 5,57 Millionen Zuseher und erzielte ein Rating von 0,8 Prozent. Der Abend von FOX fing zunächst vielversprechend mit einer neuen Folge vonan. Das Spin-Off erreichte zur besten Sendezeit 5,60 Millionen Zuschauer und gute 0,9 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Im Anschluss rutschte ein Re-Run des sowieso schon strauchelndenauf 1,89 Millionen Zuseher und nur noch 0,4 Prozent im Rating ab.CBS erlebte mit Wiederholungen vonundebenfalls einen mauen Abend. Die Reichweiten pendelten zwischen 4,93 und 4,10 Millionen ein. Während «The Neighborhood» mit 0,7 Prozent Zielgruppen-Rating noch akzeptabel startete, blieben die restlichen CBS-Serien mit 0.5 und später zweimal 0,4 Prozent blass. The CW hatte mitundweiter zu kämpfen und erreichte nur 0,77 und 0,63 Millionen Zuschauer. In der werberelevanten Gruppe blieb man bei mageren 0,3 und 0,2 Prozent stehen.