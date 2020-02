Netflix lädt noch im Frühling ein, Ryan Murphys «Hollywood» zu besuchen

Vermischtes

Die Miniserie über die Reize und die Tücken der großen Traumfabrik Hollywood wird im Mai veröffentlicht.

Quentin Tarantino veröffentlichte mit «Once Upon a Time in Hollywood» bereits seinen filmischen Liebesbrief an vergangene Hollywood-Tage. «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle arbeitet derzeit an seiner eigenen Hommage. Und Ryan Murphy bringt seinen Liebesbrief an die Traumfabrik noch im Frühling 2020 heraus: Wie Netflix mitteilt, wird der Streamingdienst am 1. Mai 2020 die Ryan-Murphy-Miniserieveröffentlichen.Die Serie umfasst sieben Episoden, die in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg spielen. Im Mittelpunkt der Serie stehen angehende Filmemacher, die hart daran arbeiten, trotz Vorurteile, Fallstricke und ungerecht verteilter Hürden den Durchbruch zu schaffen. Zum Cast gehören unter anderem «The Big Bang Theory»-Star Jim Parsons, «American Crime Story»-Mime Darren Criss, «American Horror Story»-Veteran Dylan McDermott, Mira Sorvino («Geliebte Aphrodite»), David Corenswet («The Politician»), Patti LuPone («Pose») und Joe Mantello («Central Park West»).Auch Holland Taylor («The L Word»), Jake Picking («Chasing Life»), Maude Apatow («Euphoria») und Rob Reiner («Der Club der Teufelinnen») sind mit von der Partie. Ryan Murphy, Janet Mock und Ian Brennan verantworteten die Drehbücher.