«Tonio & Julia»: ZDF nennt Termin für die Rückkehr

Die ZDF-Sonntagsreihe meldet sich ab Ende März mit sogleich vier neuen Ausgaben zurück.

Gastdarsteller in den neuen Folgen Therese Hämer

Hansa Czypionka

Katharina Heyer

Max Urlacher

Steffen Schroeder

Karoline Teska

Barnaby Metschurat

2018 mit zwei Ausgaben gut gestartet, 2019 mit vier durchwachsenen Ausgaben fortgeführt: Die ZDF-Sonntagsreihehat bisher nicht die glänzendste Statistik. Dennoch zeigte der Mainzer Sender Vertrauen in die Reihe und orderte vergangenes Jahr neue Folgen – und die haben nun auch einen Sendetermin gefunden: Wie das ZDF mitteilt, geht es am 29. März 2020 mit der Reihe weiter, die nun zum Teil des "Herzkino"-Programms wird.Das ZDF wird immer sonntags um 20.15 Uhr je eine von vier neuen Ausgaben zeigen. In den neuen Episoden ringt Tonio (Maximilian Grill) mit dem katholischen Priesteramt und seiner Zukunft – vor allem wegen Julia (Oona Devi Liebich), mit der er gemeinsam eine Familienberatungsstelle betreibt. Auch Julia ist hin- und hergerissen, zwischen ihrer Beziehung zu Tonio und einer ganz neuen Liebe.Sophie Venga Fitz aus der ZDF-Redaktion Fernsehfilm/Serie II kommentiert den Sendeplatzwechsel: "Die bislang am Donnerstag laufende Reihe mit dem katholischen Priester Tonio Niederegger und der Familientherapeutin Julia Schindel wandert auf den 'Herzkino'-Sendeplatz am Sonntagabend – und das zu Recht, denn Tonio und Julia verbindet mehr als ihre Arbeit in der Beratungsstelle: Seit ihrer Jugend fühlen sich beide zueinander hingezogen. Ihre Lebenswege hatten sich einst getrennt, doch nun sind sie wieder ein Team – zumindest beruflich für den Augenblick. In der Familien- und Lebensberatungsstelle wenden sich Menschen an sie, die Rat und seelische Unterstützung suchen."