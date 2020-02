Noch eine Disney+-Serie zieht um: «Love, Simon»-Ableger wechselt zu Hulu

US-Fernsehen

Der Serienableger der Jugendbuchverfilmung «Love, Simon» geht denselben Weg wie die «High Fidelity»-Serie.

Der «Love, Victor»-Cast Michael Cimino

James Martinez

Ana Ortiz

Isabella Ferreira

Mateo Fernandez

2019 kündigte Disney einen-Serienableger an: Die Serie, die auf dem gleichnamigen Touchstone-Pictures-Film und seiner Romanvorlage von Nick Hornby basiert, sollte zunächst dem Streamingdienst Disney+ einen etwas erwachseneren Anstrich verleihen. Doch nicht lange nach der Serienankündigung änderte der Medienkonzern seine Meinung und beschloss, das Format stattdessen für seinen anderen VOD-Dienst Hulu zu entwickeln . Mittlerweile ging das Format von zwiespältigen Pressestimmen begleitet in den USA an den Start – und nun folgt eine andere Serie in die Fußstapfen der «High Fidelity»-Produktionsgeschichte:Wie diverse US-Medien berichten, hat Disney entschieden, den ursprünglich für Disney+ entwickelten Serienableger der Jugendbuchverfilmungdoch nicht auf dem bald auch in Deutschland startenden Streamingdienst zu veröffentlichen. Stattdessen wird diebetitelte Serie bei Hulu landen. Der US-Start ist für Juli vorgesehen. Die Ankündigung des Plattformwechsels sorgte in den sozialen Netzwerken für leichten Wirbel, da manche Serienfans glauben, Disney hätte die Serie aufgrund ihrer LGBTQ+-Themen von Disney+ abgezogen, was als feiger Zug Disneys gesehen wird.Laut einer der Produktion nahe stehenden Quelle von ''Indiewire' sei dies aber nicht der Grund. Demnach hätten mehrere Szenen, in denen Minderjährige dem Alkohol frönen, zu dieser Entscheidung geführt, sowie eine für den Disney-Markennamen generell zu konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität. Darüber hinaus sei ein Subplot über Eheprobleme wohl sehr un-disneyhaft ausgefallen.