«Late Night Berlin»-Rückkehr: Racheaktion an Schlüsseldienst-Abzockern und sehr gute Zielgruppenzahlen

ProSieben darf sich freuen: «Late Night Berlin» kehrt mit löblichen Quoten aus der Winterpause zurück.

Die Winterpause ist vorbei: Klaas Heufer-Umlauf meldete sich am Montagabend mit einer neuen Folgezurück. Zum Auftakt der neuen Staffel begrüßte der Moderator Palina Rojinski und Elyas M'Barek im Studio und spielte mit ihnen eine Video-Telefonie-Variante des beliebten Partyspiels Promiraten. Außerdem wurden in einem aufwändigen Einspieler Schlüsseldienst-Abzocker thematisiert: Mittels eines ambitionierten Streiches wollte Klaas Heufer-Umlauf Schlüsseldienstler, die Wucherpreise verlangen, an ihre berufliche Ehre erinnern.Ab 23.10 Uhr erreichte die «Late Night Berlin»-Rückkehr 0,43 Millionen Umworbene, somit erzielte ProSieben einen Marktanteil in der Höhe von sehr guten 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Alles in allem holte die Florida-Produktion 0,57 Millionen Showfans an die Mattscheiben. Das resultierte in eine Sehbeteiligung von akzeptablen 4,1 Prozent. Der Staffelabschluss Mitte Dezember holte noch 10,5 Prozent bei allen und 3,6 Prozent insgesamt.Aus der Kategorie "Gewusst, dass das aktuell wieder läuft?": Seit einiger Zeit zeigt ProSieben spät in der Nacht von Montag auf Dienstag die skurrile, schwarzhumorige Comedyserie, in der Elijah Wood einen jungen Mann spielt, der glaubt, einen Mann im Hundekostüm zu sehen. Ab 2.40 Uhr erreichte das Format tolle 13,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, beim Gesamtpublikum wurden 0,12 Millionen Nachteulen gemessen. Das glich guten 4,6 Prozent Marktanteil.