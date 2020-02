Abenteuerserie in Arbeit: Leonine möchte «Der Graf von Monte Christo» neu erfinden

TV-News

Das Projekt entsteht unter dem Titel «Santiago» und wird zusammen mit Syrreal Entertainment gestemmt.

„ Wir verankern «Santiago» in der heutigen Realität und werden gleichzeitig dem überlebensgroßen Gefühl und dem Sinn für Abenteuer treu bleiben, denen auch die ursprüngliche Geschichte ihre Spannung verdankt.



” Creator/Drehbuchautor Arend Remmers

Die kreativen Köpfe hinter dem deutschen Genre-Kleinod «Schneeflöckchen» ► haben ein neues Projekt – und das hat es allein schon in Sachen Umfang schwer in sich: Adolfo J. Kolmerer und Arend Remmers verantworten als nächstes eine Serie auf Basis des Romanklassikers «Der Graf von Monte Christo». Das Format haben sie zusammen mit «Abgeschnitten»-Regisseur Christian Alvart erdacht. Die Produktionsfirmen Leonine und Syrreal Entertainment stellen sich hinter das massive Unterfangen, das unter dem Titelentsteht und auf zwei Staffeln mit jeweils acht Folgen angelegt ist.Die Serie möchte ihr Publikum von den desaströsen Zuständen in einem venezolanischen Gefängnis nach Deutschland und an andere attraktive Schauplätze Europas führen. Kolmerer und Alvart sind für die Regie vorgesehen. Cosima von Spreti, Head of Co-Financing & Co-Production bei Leonine, freut sich auf ihre erste Zusammenarbeit mit Syrreal: "Die Geschichte ist relevant, fesselnd, spannend und emotional. Sie besitzt großes internationales Potenzial und mit dem originellen Storytelling ist «Santiago» genau die Art von Premium Content, den wir für Leonine suchen."Adolfo J. Kolmerer kommentiert: "Wir lieben die Geschichte «Der Graf von Monte Christo» im Grunde genommen schon unser Leben lang. «Santiago» lässt uns nicht mehr los, seit wir erstmals die Idee hatten, eine unserer liebsten Geschichten neu für die Gegenwart zu erzählen. Die Zeit ist reif für eine moderne Adaption, mit starken frischen Charakteren und einem überzeugenden zeitgemäßen Setting."