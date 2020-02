«Sonic» verteidigt die Pole Position

Einspielergebnisse

Ob in Deutschland oder in den USA: Der blaue, schnelle Igel düst in den Kinos weiterhin sämtlicher Konkurrenz davon.

In den deutschen Kinos bleibtdie Nummer eins: Wie schon am Wochenende zuvor, erreichte auch dieses Wochenende kein anderer Film so viele Menschen wie die Videospieladaption. Etwa 250.000 Menschen löste eine Eintrittskarte für die familientaugliche Komödie. Hinter der Hollywood-Produktion platzierte sich erneut. Die Komödie mit Palina Rojinski, Frederick Lau und Elyas M'Barek kam dieses Mal auf etwa 200.000 Interessenten. Bronze ging dieses Wochenende wiederum an den Oscar-AbräumerEtwa 110.000 Menschen wurden laut 'Insidekino' gemessen. Der Familienfilmhingegen kam auf rund 105.000 Ticketverkäufe, somit landete die deutsche Produktion auf Platz vier der deutschen Kinocharts. Etwas abgeschlagen auf Platz fünf eröffnete. Das Harrison-Ford-Vehikel lockte rund 85.000 Menschen in die Lichtspielhäuser.Auch in den USA hielt sich «Sonic the Hedgehog» auf der Spitzenposition. 26,30 Millionen Dollar wurden eingenommen, womit der blaue Igel «Ruf der Wildnis» geschlagen hat, der in den USA mit 24,82 Millionen Dollar Einspiel auf der Nummer zwei eröffnete.nahm derweil 7,01 Millionen Dollar ein, was Rang drei bedeutete. Der Horrorfilmholte zum Start derweil 5,90 Millionen und landete somit hauchdünn vor. Der Actionfilm mit Will Smith und Martin Lawrence kam auf 5,86 Millionen Dollar Einspielergebnis und somit auf Platz fünf.