Spontante Liveshow: Pocher tritt gegen den Wendler an

TV-News

Jetzt ist Schluss mit lustig - Oliver Pocher und Michael Wendler werden sich schon in Kürze live bei RTL gegenüberstehen.

Es ist kein Geheimnis: Sänger Michael Wendler und Oliver Pocher werden so schnell wohl keine Freunde mehr. Pocher ist es, der diverse Instagram-Storys des Schlagersängers auf's Korn nahm; zuletzt auch scherzte er über ihn im Rande der Opening-Show von «Let's Dance». Die in diesem Jahr unter anderem mit Wendler-Freundin Laura Müller besetzte Tanzshow startete mit über 26 Prozent Marktanteil - ein neuer Rekord. Jetzt folgt am Sonntag, 1, März eine RTL-Liveshow, die endgültig klären soll, ob nun Pocher oder der Wendler "der bessere" ist. Die Liveshow startet um 20.15 UhröModeriert wird das testosterongeschwängerte Battlevon einer Frau, die weiß, wie man Männer in ihre Schranken verweist. Sport- und Show-Moderatorin Laura Wontorra. Pocher und Wendler werden sich in neun Spielrunden gegenüber stehen. In jeder Spielrunde können die beiden Männer Punkte erkämpfen. Unterstützt werden die beiden von ihren Partnerinnen; also von Amira Pocher und Laura Müller. In mehreren Spielrunden sollen die Frauen ihren "Schatzis" unter die Arme greifen dürfen.Letztlich will RTL im Finale ermitteln, wer "wahrlich der coolste Dude" im TV-Geschäft ist. Vom Battle Pocher vs. Wendler dürften übrigens bis dato beide profitiert haben. Wendler-Shows (inklusive Laura) holen bei RTL sehr starke Quoten, wie sich schon in der Rekordstaffel vom «Sommerhaus der Stars» zeigte. Oliver Pocher, inzwischen mit neuem RTL-Exklusiv-Vertrag ausgestattet, baute zuletzt seine Follower-Zahl bei Instagram deutlich aus.