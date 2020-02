Rechter Terror in Hanau: ARD, ZDF und RTL ändern das Programm

TV-News

Ein Rassist hat in Hanau mehrere Menschen erschossen. Sondersendungen im Ersten und bei RTL gehen heute näher auf das Thema ein. Auch das ZDF und phoenix ändern den Programmablauf.

Wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass rechte Terrorzellen Massenattentate auf Muslime planten und damit nach eigenen Formulierungen einen Bürgerkrieg anzetteln wollten, zeigt sich erneut, wie groß das Problem mit rechtem Terror in Deutschland ist: Ein 43-jähriger Rassist erschoss in Hanau neun Menschen. Das Erste geht auf diese Schreckenstat in einemein. Die Sondersendung wird heute ab 20.15 Uhr gezeigt. Markus Gürne moderiert. Er informiert über den aktuellen Stand der Ermittlungen und spricht mit Politikern und Experten darüber, wie es zu der Gewalttat kommen konnte.Auf dem Wissenssender phoenix ist der rechte Terror ebenfalls Thema. Um 18 Uhr zeigt er eine entsprechende Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Hanau. Ab 18.30 Uhr diskutiert Anke Plättner in dermit Karoline Roshdi (Kriminologin), Eva Quadbeck (Rheinische Post), Sevim Dagdelen (Die Linke), und Thorsten Frei (stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) über Rechtsterrorismus in Deutschland. RTL wiederum zeigt ab 20.15 Uhr ein, das über die Ereignisse berichtet. Die Fußball-Vorberichterstattung verkürzt sich daher und geht nur von 20.30 Uhr bis zum Anpfiff um 21 Uhr.Auch das ZDF ändert sein Programm. Matthias Fornoff moderiert ab 19.20 Uhr die 20-minütige Sondersendung. «Notruf Hafenkante» verschiebt sich daher auf 19.40 Uhr, «Der Bergdoktor» startet erst um 20.30 Uhr. Um 22.35 Uhr wird dann in einemüber Deutschlands Problem mit den Rechten gesprochen.