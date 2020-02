BBC bestellt «Oliver Twist»-Comedyserie

England

Inspiriert vom Charles-Dickens-Klassiker erzählt die kommende BBC-Serie «Dodger» von einem talentierten Taschendieb.



Abgesehen vom Titelhelden dürfte der meisterliche Taschendieb Artful Dodger die bekannteste Figur aus Charles Dickens' Romanklassikersein. Die BBC nimmt in einer kommenden Serie den Jungen, den Dickens als Buben mit der Ausstrahlung eines Mannes beschrieben hat, in den Mittelpunkt des Geschehens: Wie 'Deadline Hollywood' mitteilt, wird der britische, öffentlich-rechtliche Sender unter dem Titeleine familientaugliche Comedyserie veröffentlichen, die im England der Dickens-Ära spielt.Die NBCUniversal International Studios werden die Serie produzieren. Comedian Rhys Thomas («2018: A Year in the Life of a Year») verantwortet das Drehbuch, die Ausstrahlung soll auf dem BBC-Kindersender CBBC erfolgen – entweder Ende dieses Jahres oder im Laufe des Jahres 2021. Mark Freeland wird als ausführender Produzent fungieren.Zu den bekanntesten Verfilmungen von «Oliver Twist» zählen das von Carol Reed inszenierte Musical «Oliver!» von 1968 mit Mark Lester in der Titelrolle, die britische Fernsehserie «Oliver Twist» von 1986, der Disney-Zeichentrickfilm «Oliver & Co.», der von Tieren in New York handelt, und Roman Polanskis Romanverfilmung von 2005. Sie ist mit einem Budget von 60 Millionen Dollar Polanskis bislang teuerster Film.