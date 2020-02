«On Becoming A God In Central Florida»: Kirsten-Dunst-Format landet bei ProSieben Fun

TV-News

Die von George Clooney produzierte Serie «On Becoming A God In Central Florida» feiert ihre Deutschlandpremiere im März.

Die schwarzhumorige US-Seriehat eine deutsche Sendeheimat gefunden: Das Showtime-Format mit Kirsten Dunst, Théodore Pellerin, Ted Levine, Mel Rodriguez und Beth Ditto wird hierzulande bei ProSieben Fun (und anschließend bei joyn Plus+) zu sehen sein. ProSieben Fun beginnt mit der Ausstrahlung der unter anderem für einen Golden Globe und den WGA Award nominierten Serie am 12. März 2020. Woche für Woche gibt es donnerstags ab 20.15 Uhr je eine Folge zu sehen – außer zum Auftakt. Dann zeigt ProSieben Fun sogleich zwei Episoden.In der von Showtime bereits für eine zweite Runde bestätigten Serie geht es um Krystal Stubbs (Dunst), die aus einer Kleinstadt stammt und für kleines Geld in einem Wasserpark arbeitet. Da sie durch ein Betrugsschema nahezu ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat, verbeißt sie sich in einen aufwändigen Racheplan, um es denen, die sie über den Tisch gezogen haben, heimzuzahlen …Die Serie spielt im Jahr 1992 und arbeitet sich an Klischees über Florida ab. Julian Miller lobte in unserer Serienkritik : "In ihrer Anhäufung von-Elementen – schnappfreudige Alligatoren, drückende Hitze, rollende Rs, Schönheitswettbewerbe und grenzenlose Selbstüberzeugung im Anblick des Gegenbeweises – driftet die Serie dabei oft ins Parodistische ab, ohne gleichzeitig die aufrichtige Thematisierung ihrer ernsten Untersuchungsfelder zu verwässern. Das macht sie erzählerisch so kurzweilig wie thematisch ergiebig, während Kirsten Dunst eine messerscharfe feministische Dekonstruktion dergelingt."