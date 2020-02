«Die Super Makler» für sixx mehr Top als Flop

Quotennews

Die Sendung bescherte sixx am Mittwochabend durchweg starke Einschaltquoten. Bei Nitro führten einige «Rocky»-Filme zum Erfolg.

Zurzeit setzt sixx in der Mittwochs-Primetime auf einige Folgen von, bis 22.10 Uhr beherrschen sie das Programm und sind dabei nicht immer ein voller Erfolg. In dieser Woche schlugen allerdings alle vier Episoden voll ein. Zu Beginn versammelte das Format 100.000 junge Zuschauer und landete in der klassischen Zielgruppe mit 1,2 Prozent Marktanteil auf dem Senderschnitt. Im Anschluss steigerte sich Folge zwei nach dem guten Resultat auf hervorragende 1,8 Prozent und 160.000 Werberelevante. Beim Gesamtpublikum sicherte man sich ebenfalls erfreuliche 0,8 Prozent mit 0,25 Millionen Zuschauern. Die Episoden drei und vier machten mit 1,9 und 2,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil sehr erfolgreich weiter.Ab 22.10 Uhr schloss dannnahtlos an die starken Zahlen an und begeisterte noch immer 0,12 Millionen klassisch Umworbene. Dadurch erfreute sich sixx weiter an sehr starken 1,9 Prozent Marktanteil. Zwei weitere Folgen hielten sich auf dem ordentlichen Niveau für den Nischensender und ergatterten 1,8 bzw. 1,6 Prozent Sehbeteiligung.Neben sixx war auch Nitro sehr erfolgreich unterwegs.undschlugen mit 2,0 und 2,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil voll ein. Zudem waren die beiden Box-Klassiker mit 2,3 und 2,8 Prozent auch beim Gesamtpublikum überaus gefragt. So schalteten insgesamt 440.000 und 220.000 Zuseher ein. «Rocky» traf bei Nitro definitiv ins Schwarze.