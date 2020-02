«Das große Promibacken» lässt nach gelungenem Start krümeln

Quotennews

In Woche zwei musste sich die neue Staffel nach sehr gutem Start etwas nach unten orientieren. Bei Kabel Eins trumpfte «Indiana Jones» erneut auf und erwies sich stärker als der Backwettbewerb.

In der vergangenen Woche startetemit 9,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil hervorragend in eine neue Runde. Nach den starken Auftaktquoten ließ die Show in Woche zwei einige Quotenkrümel fallen. So ging es bei den 14- bis 49-Jährigen um 1,3 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent Sehbeteiligung nach unten. Statt 0,76 Millionen schalteten dieses Mal nur 0,64 Millionen Werberelevante ein. Trotz der sinkenden Zahlen blieb die zweite Ausgabe allerdings noch immer im grünen Bereich für Sat.1 . Insgesamt waren für die zweite Folge 1,40 Millionen Zuschauer dabei. Das bedeutete leicht unterdurchschnittliche 5,1 Prozent Marktanteil.hielt sich im Anschluss bei guten 8,1 Prozent in der Zielgruppe und fiel leicht auf 4,3 Prozent insgesamt.Schwestersender Kabel Eins punktete indes mit dem zweiten «Indiana Jones» sowohl bei Jung als auch bei Alt. Bereits in der vergangenen Woche sicherte sich der Sender mit «Jäger des verlorenen Schatzes» traumhafte 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 5,8 Prozent bei Allen. In dieser Woche wurdelos gelassen und sorgte noch einmal für ähnlich berauschende Höhen. Am Ende durfte sich Kabel Eins über hervorragende 8,2 Prozent bei den Werberlevanten und 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum freuen.Zur besten Sendezeit schalteten für den waghalsigen Forscher insgesamt 1,56 Millionen Zuschauer ein, wovon 0,68 Millionen aus dem jungen Publikum stammten. In der kommenden Woche wird «Der letzte Kreuzzug» vermutlich noch einmal eine ähnlich hohe Strahlkraft beweisen. Im Anschluss an «Indiana Jones» zeigte Kabel Eins. Der Superhelden-Film erreichte zu später Stunde noch 0,18 Millionen klassisch Umworbene und gute 5,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Insgesamt blieben 0,53 Millionen Zuschauer dran, die für solide 4,1 Prozent Sehbeteiligung sorgten.