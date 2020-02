Keegan Allen kommt zu «Walker, Texas Ranger»

US-Fernsehen

Der «Pretty Little Liars»-Star übernimmt die Rolle von Walkers jüngerem Bruder.

Kann ein solches Projekt überhaupt funktionieren? Die Fußstapfen, die Chuck Norris mit «Walker, Texas Ranger» hinterlassen hat, sind riesig. Dennoch versuchen sich die CBS Television Studios und der Sender The CW an einer Neuauflage, für die bereits Jared Padalecki und Lindsey Morgan gecastet wurden. Nun sicherte man sich auch Keegan Allen für die junge Serie.Der «Pretty Little Liars»-Schauspieler Allen wird Liam Walker spielen: ein kluger, leicht selbstgefälliger, aber sehr moralische junger Mann, der als schwuler und konservativer Bruder erst kürzlich zum stellvertretenden Staatsanwalt befördert wurde. Liam und Walker stehen sich sehr nahe, wobei Liam oftmals sein Privatleben den familiären Pflichten opfert.Allen spielte Toby Cavanaugh in «Pretty Little Liars». Zu seiner Vita gehören auch die Filme «Palo Alto», «Bukowski», «The Sound and the Fury» und «King Cobra» ► . Die neue «Walker, Texas Ranger»-Serie wird im Übrigen von Anna Fricke geschrieben, die zusammen mit Padalecki, Dan Lin und Lindsey Liberatore die Serie produziert.