«The Auteur»: Neue Horror-Comedy mit Jude Law und Taika Waititi

US-Fernsehen

Der US-amerikanische Pay-TV-Sender Showtime kündigt ein Comedy-Projekt an, das auf einem Comic basiert.

Als verrückte und zugleich satirische Horror-Comedy wird die Seriebeschrieben, die der britische Schauspieler Jude Law und der neuseeländische Regisseur und Drehbuchautor Taika Waititi zusammen auf die Beine stellen wollen. Der Bezahlsender Showtime hat mehrere Drehbücher bestellt und somit angedeutet, die Serie produzieren zu wollen. Vorlage ist der gleichnamige Comic von Rick Spears, James Callahan und Luigi Anderson.Die Geschichte handelt vom Film-Produzenten Nathan T. Rex (Jude Law), der in der größten Krise seiner Karriere steckt. Für sein Comeback ist er mit den Arbeiten an einem Horror-Film beschäftigt, der ihm zu neuem Erfolg verhelfen soll. Doch dazu wählt er die falschen Mittel und befindet sich auf einmal in Drogen, Mord und studiopolitische Intrigen verwickelt. «The Auteur» wird die Zuschauer dazu bringen, „gleichzeitig vor Lachen tot umzufallen und um ihr Leben rennen zu wollen", so Showtime-Verantwortlicher Amy Israel. Zudem bezeichnete Israel die kommende Serie in einem Statement als einen "blutigen Liebesbrief an das Kino".Der aus «The New Pope» und «The Young Pope» bekannte Jude Law tritt nicht nur in der Hauptrolle auf, sondern dient außerdem als Executive Producer. Das Drehbuch stammt von Taika Waititi ( «Jojo Rabbit» ) und Peter Warren («Ghost Team»). Außerdem soll Waititi auch als Regisseur fungieren. Erst vor kurzem erhielt dieser einen Oscar für das Beste Drehbuch für sein Satire-Drama «Jojo Rabbit». Auch bei Produktionen wie «Thor – Tag der Entscheidung» oder «The Mandalorian» machte er sich bereits einen Namen.