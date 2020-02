Corona-Virus: RTL überträgt Vietnam-Formel1-Rennen aus Köln

Vermischtes

Der Sender will damit seiner Verantwortung gegenüber der Gesundheit seiner Mitarbeiter gerecht werden.

Der Kölner Fernsehsender RTL wird seine Mitarbeiter nicht an die Strecke des Formel1-Rennens in Vietnam schicken. Der Große Preis findet am ersten April-Wochenende statt. Am Dienstag hatte die Chefpromoterin des 3. Saisonrennens in Hanoi erklärt, dass der Grand Prix ungeachtet der anhaltenden Corona-Epidemie weder abgesagt noch verschoben wird. Nach der Verschiebung des Großen Preises von China in Shanghai kamen auch Zweifel an der Ausrichtung der Veranstaltung in Hanoi auf. Die Hauptstadt Vietnams liegt nur rund 150 Kilometer entfernt von der Grenze zu China.Die komplette Produktion der Livesendung wird stattdessen nach Köln verlagert – heißt: Moderation und Kommentar kommen aus Deutschland. „Wir haben eine hohe Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei einer Berichterstattung aus Hanoi erscheinen uns die Risiken für deren Gesundheit nach sorgsamer Prüfung als zu groß. Wir sind zu dieser Entscheidung gekommen, nachdem wir zahlreiche Informationsstellen abgefragt und unterm Strich keine aus unserer Sicht verlässliche Einschätzung der Situation vor Ort erhalten haben“, sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe.Auch Sky wird das Rennen übertragen; ob die europäische Sendergruppe ebenfalls ihre Mitarbeiter nicht nach Vietnam schicken wird, ist noch unklar. Sky Deutschland lässt die Rennen in der kommenden Saison so oder so von München aus kommentieren.