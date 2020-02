Corinna Harfouch wird 2022 zur «Tatort»-Kommissarin

TV-News

Der rbb stellt die Schauspielerin dann an die Seite von Mark Waschke als Robert Karow.

„ Ich fand es sofort eine großartige Idee, «Tatort»-Kommissarin in Berlin zu werden. Ich habe die Arbeit von Cooky Ziesche immer schon bewundert und freue mich, zusammen mit Mark Waschke in Berlin zu arbeiten.



” Corinna Harfouch:

2022 wird der rbb eine neue-Kommissarin etablieren: Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilt, wird Corinna Harfouch zur neuen Kriminalhauptkommissarin an der Seite von Robert Karow (gespielt von Mark Waschke). rbb-Intendantin Patricia Schlesinger verrät in einem Pressestatement, dass die Schauspielerin die Wunschbesetzung des Senders war – und man dennoch im Hause rbb überrascht ist dass sie zugesagt hat. Weiter sagt Schlesinger: "Wir freuen uns sehr, dass Corinna Harfouch ab 2022 Berliner «Tatort»-Kommissarin wird."In Schlesingers Augen beherrscht Harfouch wie keine andere Schauspielerin ein Stilmittel, das in Deutschland im Film selten Anwendung findet: "Understatement. Damit hat sie die besten Voraussetzungen, in Berlin eine Kommissarin zu sein." Schlesinger führt weiter aus: "Mit Mark Waschke an ihrer Seite werden wir in den nächsten Monaten ein Team für die Hauptstadt entwickeln. Wir sind gespannt, wie viel Geheimnis und Überraschung die beiden in den Berliner «Tatort» einbringen werden."Harfouch ist unter anderem Grimme-Preisträgerin, Gewinnerin des Deutschen Fernsehpreises, des Deutschen Schauspielpreises und des Deutschen Filmpreises. Corinna Harfouch folgt beim Berliner «Tatort» auf Meret Becker, die die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin seit 2015 spielt und im Frühjahr 2022 nach ihrem 15. Fall abgeben wird. Zu Harfouchs bekanntesten Arbeiten gehören «Das Parfum», «Frei nach Plan», «Tod eines Schülers», «Knockin' on Heaven's Door» und «Finsterworld» sowie «Fack ju Göhte 3»