DMAX-Dienstag mit den «Steel Buddies» weiterhin stark unterwegs

Der zu Discovery gehörende Sender punktet weiterhin - unter anderem auch am Vorabend um 17.15 Uhr. Ebenfalls sehr gefragt: ZDFneo - dort liefen am Dienstagabend zwei Re-Runs der ZDF-Krimireihe «München Mord».

Der in München ansässige Männersender DMAX , zur Discovery-Gruppe gehörend, fährt am Dienstagabend weiterhin sehr gute Zuschauerzahlen ein. In dieser Woche nun punkteten Folgen rund um "stahlharte Geschäfte". Ab 20.15 Uhr kamen dieauf rund 460.000 Zuschauer. 1,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt verbucht, 2,4 Prozent bei den Jungen Ein echtes Schwergewicht war quasi auch Thema der ersten Episode des Abends. Die Profi-Schrauber wollten darin das Getriebe eines 20-Tonnen-Kippers reparieren. Doch welches Ersatzteil defekt ist, ließ sich auf den ersten Blick nur schwer einschätzen, denn das Innenleben des Vierachsers war sehr komplex. Außerdem musste noch eine Feldküche der US Army aufgebaut werden.Kompliziert ging es in einer weiteren Folge (ab 21.15 Uhr) zu: Der Chef von "Morlock Motors" wollte darin die zwei Hälften eines Jackal Typ 21 schneller wieder zusammenschweißen als ein befreundeter Kollege. Das Hightech-Fahrzeug kam im Irak und in Afghanistan zum Einsatz und wurde danach entmilitarisiert - sprich: in zwei Teile zerlegt... Besagte Episode kam beim Männersender auf rund 420.000 Zuschauer (1,4% gesamt, 2,1% bei den Jungen). Für DMAX lief es nach Senderangaben mit den «Steel Buddies» auch am späteren Nachmittag gut - um 17.15 Uhr wurde eine alte Episode wiederholt, die es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf starke 4,6 Prozent Marktanteil brachte.Stark lief der Abend übrigens auch bei ZDFneo: Der digitale Sender wiederholte ab 20.15 Uhr gleich zwei Ausgaben der Krimireihe, die stets beim großen ZDF ihre TV-Premiere feiert. Die Wiederholungen kamen nun auf 1,64 sowie 1,48 Millionen Zuseher. ZDFneo verbuchte damit weit überdurchschnittliche Quoten: 5,3 sowie 6,3 Prozent Marktanteil. Im Normalfall kommt der Kanal bei allen Zuschauern auf um die drei Prozent.