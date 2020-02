«Painkiller»: Netflix plant Opioid-Serie

US-Fernsehen

Von den «Narcos»-Produzenten kommt eine achtteilige Miniserie.

Mit «Painkiller» hat Netflix eine neue Serie über die Ursprünge der Opioid-Krise bestellt. Micah Fitzerman-Blue und Noah Harpster werden die Serie schreiben und zudem als Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Das Paar schrieb auch das Buch für den Oscar-nominierten Film «A Beautiful Day in the Neighbourhood» und gehörte zum Autorenkreis der Amazon-Serie «Transparent».«Narcos»-Showrunner Eric Newman wird im Rahmen seines Netflix-Vertrages die Produktion leiten, Peter Berg wird bei allen acht Episoden Regie führen. Der Oscar- und Emmy-Preisträger Alex Gibney wird ebenfalls am Projekt als Produzent fungieren, Patrick Radden Keefe und Barry Meier sind in beratender Funktion tätig. Keefe schrieb „The Family That Built An Empire of Pain“, Meier verfasste das Buch „Pain Killer“.„Die Opioid-Krise, die seit Jahrzehnten eine Tragödie ist, hat sich zu einer der verheerendsten Krisen im Bereich der öffentlichen Gesund unserer Zeit entwickelt. Im Gegensatz zu anderen Drogenepidemien, die aus der Untergrundproduktion und dem verdeckten Schmuggel entstanden sind, begann diese Epidemie mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die von Ärzten ausgegeben, von den staatlichen Aufsichtsbehörden genehmigt und von einem pharmazeutischen Riesen in Familienbesitz gefördert wurden, der Milliarden verdient und dabei das Vertrauen der Patienten und der Öffentlichkeit missbraucht hat“, sagte Newman.In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden in den vergangenen Jahren weit mehr als benötigt Schmerzmittel wie Fentanyl, Vicodin und OxyContin verschrieben, die Sucht begünstigten und in vielen Fällen auch zu Todesfällen durch Überdosierung führten. „Eric Newman hat den Drogenhandel über Jahre hinweg meisterhaft dokumentiert, und jetzt freue ich mich, dass er sich mit dem unglaublichen Alex Gibney, Micah Fitzerman-Blue und Boah Harpster zusammengetan hat, um die Opioid-Epidemie aus einer breiteren Perspektive zu betrachten“, sagte Netflix‘ Co-Content-Chefin Cindy Holland.