Oscar-Preisträgerin Leo soll «Blood Relative» anschieben

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von FOX haben Melissa Leo für ein neues Drama besetzt.

Die amerikanische Fernsehbranche ist weiterhin im Adaption-Modus: Der TV-Sender FOX macht aus James Renners Artikel „Beyond the Jungle od Bad: The True Story of Two Women from California Who Are Solving All the Mysteries“ eine Serie. Für eine der Hauptrollen schnappte man sich Oscar-Preisträgerin Melissa Leo, die Louise Kelly verkörpert. Leo spielt eine Expertin für genetische Genealogie und wird mit einem Intelligenzquotienten von 190 als schwierig beschrieben.Sie kann fast jeden aufspüren, wenn sie eine Gewerbeprobe vorliegen hat. Allerdings ist sie sarkastisch, sardonisch, reizbar und reißt damit gerne Brücke ab. Sie arbeitet gerne mit ihrem Bruder John zusammen, mit dem sie auf einem ähnlichen Niveau diskutieren kann. Durch diese Zusammenarbeit kommen allerdings familiäre Geheimnisse ans Licht.Leo, die zuletzt Filme machte, war unter anderem in der FOX-Serie «Wayward Pines» zu sehen. Außerdem stand sie für «Treme» und «Mildred Pierce» vor der Kamera. Für den Spielfilm «The Fighter» wurde sie mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.