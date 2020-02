Mehr als nur «Sidneys Welt»: DMAX plant den Motor-Montag

TV-News

Schwäbische Brüder, die Autos aus dem Osten Europas vor der Schrottpresse retten und eine Australierin, die Luxusschlitten liebt: Damit bestückt DMAX bald den Montag.

„ Nach fast zehn schönen und erfolgreichen Jahren bei Sport1, für die ich mich herzlich bedanken möchte, ist es für mich an der Zeit ein neues Kapitel aufzuschlagen. ” Sidney Hoffmann

Wenn Motor-Experte Sidney Hoffmann im März bei DMAX durchstartet, nutzt der Privatsender das zum Anlass, seinen Montagabend komplett zu überholen: Im Anschluss an die neue Doku-Seriewird DMAX zwei andere Formate starten. So wird am 23. März um 21.15 Uhr, direkt nach «Sidneys Welt», die DMAX-Eigenproduktionüber den Äther geschickt.Die Produktion der BluePrint Media GmbH dreht sich um die Brüder Ivan und Zoran. Die Schwaben retten in der Sendung gemeinsam alte Autos vor der Schrottpresse – dafür reisen sie gerne auch mal nach Bosnien, Kroatien und Ungarn. Woche für Woche um 22.15 Uhr gibt es ab dem 23. März dann den Doku-Importzu sehen. Das Format dreht sich um eine australische YouTuberin mit Vorliebe für Luxusschlitten.«Sidneys Welt» wiederum begleitet montags zur besten Sendezeit Hoffmann durch seinen hektischen Alltag. Eines der Themen in der Doku werden die Probleme mit dem Hauptquartier von sidney industries in Dortmund sein: Es dauerte gut eineinhalb Jahre, bis sich die Pforten endlich öffneten. Grund dafür war eine Nutzungsänderung der Pachtfläche, die erst durch mehrere Instanzen genehmigt werden musste.