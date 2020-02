«Sanditon»: Sony Channel zeigt das britische Historiendrama am April

TV-News

Die Jane-Austen-Adaption mit Rose Williams, Theo James und Ann Reid feiert auf dem Privatsender ihre Deutschlandpremiere.

Im Dezember 2019 machte der Sony Channel bekannt, dass er sich ein umfangreiches Rechtepaket der BBC Studios gesichert hat. Darin waren neben Archivtiteln auch die Auswertungsrechte für neue Projekte enthalten, darunter befanden sich die Jane-Austen-Adaptionund die Dramödie «The Durrells in Corfu». Nun reicht der Sony Channel den Termin für die Deutschlandpremiere von «Sanditon» nach.Das unter anderem als raffiniert und sinnlich bezeichnete Kostüm-Drama wird am 13. April ab 20.15 Uhr auf dem Sender seine Deutschlandpremiere feiern. Außerdem wird es in den Sony-Chanel-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Teleclub und UPC abrufbar sein. Zum Auftakt laufen am 13. April gleich zwei Episoden des preisgekrönten Dramas. Die weiteren Folgen werden anschließend immer montags um 20.15 Uhr in Einzelfolgen gezeigt.Die Literaturadaption wurde von Andrew Davies («Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück», «Mr. Selfridge») verantwortet. Die Geschichte dreht sich um die impulsiven Charlotte Heywood (Rose Williams), die Anfang des 19. Jahrhunderts im Küstenort Sanditon ihr Glück sucht. Ursprünglich stammt die junge und lebensfrohe Frau aus der beschaulichen ländlichen Gemeinde Willingden, wo sie zuvor ein behütetes Leben führte. Im Kontrast dazu erwarten Charlotte in Sanditon Intrigen, romantische Verstrickungen und die unterschiedlichsten Schicksale, die alle an dem wirtschaftlichen Erfolg der Siedlung zu hängen scheinen …