TV-News

Dating und Makeover-Reality: TV Now startet zwei neue Formate

Sidney Schering von 18. Februar 2020, 09:49 Uhr

Das Portfolio von TV Now wird um zwei neue Reality-Formate ergänzt: «Are You The One?» und «The Diva in me».

TV Now bringt dieses Jahr nicht nur seine Dating-Shows «Prince Charming» und «Paradise Hotel» in eine jeweils zweite Staffel, sondern startet zudem eine neue Reality-Sendung, in der es um Romantik geht: Wie der Streamingdienst mitteilt, wird er dieses Jahr die neue Kuppelsendung «Are You The One?» starten. Das Konzept sieht vor, dass jeweils zehn Single-Frauen und -Männer im traumhaften Südafrika auf ihr perfektes Match hoffen. Der Clou: Die Teilnehmerliste wurde von Verkuppelungsexperten zusammengestellt!



Doch wer demnach zu wem passt, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur, wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.



Darüber hinaus schwimmt TV Now auf der Drag-Queen-Welle mit und kündigt für dieses Jahr «The Diva in me» an. Darin nehmen sich drei schillernde Drag Queens der Herausforderung an, acht Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückzugeben, indem sie ihre innere Diva wecken. In jeder Folge der neuen Makeover-Reality-Show begibt sich das Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling, erfährt ihre Träume und Wünsche und verwandelt sie schlussendlich auf Basis dieses Wissens in eine umwerfende, stolze Drag Queen. TV Now bringt dieses Jahr nicht nur seine Dating-Shows «Prince Charming» und «Paradise Hotel» in eine jeweils zweite Staffel, sondern startet zudem eine neue Reality-Sendung, in der es um Romantik geht: Wie der Streamingdienst mitteilt, wird er dieses Jahr die neue Kuppelsendungstarten. Das Konzept sieht vor, dass jeweils zehn Single-Frauen und -Männer im traumhaften Südafrika auf ihr perfektes Match hoffen. Der Clou: Die Teilnehmerliste wurde von Verkuppelungsexperten zusammengestellt!Doch wer demnach zu wem passt, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur, wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.Darüber hinaus schwimmt TV Now auf der Drag-Queen-Welle mit und kündigt für dieses Jahran. Darin nehmen sich drei schillernde Drag Queens der Herausforderung an, acht Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückzugeben, indem sie ihre innere Diva wecken. In jeder Folge der neuen Makeover-Reality-Show begibt sich das Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling, erfährt ihre Träume und Wünsche und verwandelt sie schlussendlich auf Basis dieses Wissens in eine umwerfende, stolze Drag Queen.

vorheriger Artikel

nächster Artikel