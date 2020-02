Sat.1 kippt quotenschwachen Sitcom-Freitag

TV-News

Noch am Montag liefen Trailer für die Folgen fünf und sechs von «Think Big!» und «Die Läusemutter». Doch zur bisher gewohnten Zeit werden beide Produktionen schon am Freitag nicht mehr laufen.

Der Privatsender Sat.1 erklärt sein Experiment, den Fun-Freitag zum Sitcom-Freitag zu machen für gescheitert und verändert mit sofortiger Wirkung das Programm. Während am Montag noch on air für die Episoden fünf und sechs von(am Freitag ab 20.15 Uhr) und(ab 21.15 Uhr) geworben wurde, wurde hinter den Kulissen schon heiß debattiert. Mit folgender Konsequenz: Beide Eigenproduktionen verlieren schon in dieser Woche ihren Sendeplatz. Während «Think Big!» immerhin weiter im Sat.1-Programm verbleibt, wird «Die Läusemutter» komplett an sixx abgegeben.Ab Freitag wird Sat.1 zur besten Sendezeit auf humoristische Kino-Ko-Produktionen setzen. Los geht es am 21. Februar mit «Willkommen bei den Hartmanns» ► Im Anschluss dann, also am späteren Abend gegen halb elf, finden die beiden «Think Big!»-Folgen eine neue Heimat. An den folgenden Freitagen setzt Sat.1 um 20.15 Uhr auf «Ich bin dann mal weg» und «Honig im Kopf». «Die Läusemutter» wird derweil nur noch bei sixx ausgestrahlt; und zwar auf dem Slot, der eigentlich für die Re-Runs vorgesehen war – dienstags gegen 21.15 Uhr.Zu den Quoten: Die auf einem niederländischen Original basierende Schulserie «Die Läusemutter» startete schon in Woche eins schwach; mehr als 4,7 Prozent Marktanteil waren nicht drin. In Woche zwei fielen die Zielgruppen-Marktanteile sogar auf wahrlich unterirdische 3,4 Prozent. Nur noch 0,42 und 0,41 Millionen Menschen schauten zu. Auch die Wiederholungen bei sixx waren bis dato kein Erfolg – sie erzielten vorige Woche 0,8 sowie 0,9 Prozent bei den Jungen. «Think Big!» landete in der Woche zur Freitagsprimetime in Sat.1 bei leicht besseren rund viereinhalb Prozent Marktanteil der Umworbenen. Die Sehbeteiligung der Folgen drei und vier lag bei 0,51 sowíe 0,48 Millionen.«Die Läusemutter» war bereits seit Herbst kostenlos via Joyn abrufbar; genaue Abrufzahlen gibt es hiervon aber nicht. Weil Sat.1 im Vorfeld derart von der Serie überzeugt war, ist übrigens eine zweite Staffel schon fertig produziert. Sie besteht ebenfalls aus zehn Episoden und soll erneut vorab via Joyn angeboten werden. Wie es diesbezüglich aber mit einer linearen TV-Ausstrahlung aussieht, ist nun fraglicher denn je.