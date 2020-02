Sei #DAZNHelfer und mach die (Sport-)Welt ein bisschen besser

Sponsored Informerical Article

17. Februar 2020, 11:44 Uhr

Der Ball in der Königsklasse rollt wieder: Dortmund gegen Paris, Tuchel gegen seinen Ex-Club, gibt es in voller Länge nur auf DAZN. Die Handhabe der App ist dabei ganz einfach.

@DAZN_DE Hatte im letzten Monat allein über 10 Anrufe meiner Eltern, um erneut zu erklären, wie man DAZN öffnet. Hab mich jetzt auf meine nicht vohandenen Word-Skills berufen, um diesen Guide für die beiden zu erstellen. 1 Mal war er schon in Benutzung😁 #DAZNhelfer pic.twitter.com/JJVOy5EW5k — Tim (@TimLuddi) December 19, 2019

DAZN wird bei uns und bei unseren Nachbarn zum gängigen Abendprogramm! #daznhelfer pic.twitter.com/bBkYTNQdlW — elimitro (@elimitro_) November 5, 2019

DAZN wird bei uns und bei unseren Nachbarn zum gängigen Abendprogramm! #daznhelfer pic.twitter.com/bBkYTNQdlW — elimitro (@elimitro_) November 5, 2019

„Auf welchem Sender läuft eigentlich DAZN?“ Das ist eine Frage, die man vielleicht am Dienstagabend wieder hören kann. Dann nämlich startet die Königsklasse des Fußballs, die UEFA Champions League ins neue Kalenderjahr und hält zum Auftakt direkt ein kleines Schmankerl parat. Nur DAZN zeigt die Partie zwischen Borussia Dortmund und Paris St. Germain (mit Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie) in voller Länge komplett.Wer die DAZN-App auf seinen Geräten (Smart-TV, Tablet, Handy) schon installiert hat und Kunde von DAZN ist, ist nur wenige Klicks vom Spiel entfernt. Für die eingeschworene DAZN-Community geht alles flink von der Hand.Inzwischen hat der Sport-Streamingdienst eine Aktion namens #DAZNHelfer gestartet. DAZN-Fans zeigen ihren Verwandten, Eltern oder gar Großeltern wie einfach es ist den Sport-Broadcaster und damit die gesamte Vielfalt des Sports unterwegs auf dem Smartphone oder zu Hause auf dem Fernseher zu genießen. Sogar die BVB-Profis Marcel Schmelzer und Julian Brandt haben sich schon als #DAZNHelfer betätigt.Entstanden ist die Idee Unternehmensangaben zufolge innerhalb eines interdisziplinären Kreativ-Workshops unter Federführung von DACH-Chef Thomas de Buhr. Und die Kampagne ist ein voller Erfolg. Sie erzielte bis dato über 4,5 Millionen Video-Interaktionen, die Zahl der Post-Impressionen hat bereits die 20-Millionen-Marke überschritten. Zudem bekam DAZN nach eigenen Angaben über 150 Einsendungen von Nutzern.