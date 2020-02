Palina reißt das ProSieben-Ruder nicht herum

Quotennews

Wiederholungen von Formaten mit Palina lieferten ProSieben am Sonntagnachmittag schlechte Quoten.

Auf Eigenproduktionen von damals setzte der Münchner TV-Sender ProSieben am Sonntagnachmittag – gute Quoten waren hiermit jedoch nicht zu holen. So kam etwa der Re-Run vonab 13.05 Uhr nur auf 4,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Erst bei gut dem Doppelten könnte man halbwegs von einem Erfolg sprechen. Rund 295.000 Menschen ab drei Jahren verfolgten das Format in der 13-Uhr-Stunde. Ab 14 Uhr setzte der Kanal dann auf, das mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ähnlich schlecht lief. Die Gesamt-Reichweite wurde auf 0,33 Millionen Fans beziffert.Noch mieser schnitt zwischen 15 und 17 Uhr schließlich nurab. Die Versteckte-Kamera-Show fiel sogar auf 3,9 Prozent Marktanteil bei den Jungen, rund 370.000 Menschen schauten zu. Besser hingegen präsentierten sich vier-Folgen vormittags und mittags mit Werten zwischen 7,6 und 8,2 Prozent.RTL setzte derweil tagsüber am Sonntag auf viele Stunden. Zwischen 11.30 und 16.45 Uhr wurden die beiden Folgen der Woche wiederholt: Mit 7,3 und 9,5 Prozent Marktanteil verblieben die Re-Runs aber ebenfalls unter Senderschnitt. 785.000 Menschen und 1,25 Millionen Leute waren im Schnitt dabei.