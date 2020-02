«Deutschland sucht den Superstar» geht gestärkt in den Recall

Quotennews

Im Vergleich zum vergangenen Samstag zeigte der Trend nach oben. «Take Me Out» musste im Anschluss auf sehr hohem Niveau Federn lassen.

Die Castings sind vorbei, nun muss die 17. Staffel vonmit dem Gesangstalenten auskommen, die in den vergangenen Wochen bei Bohlen und Co vorsingen durften. Zum Start in die Recall präsentierte sich «DSDS» am Samstagabend unbeirrt von einer glänzenden Seite. Mit 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen war in der klassischen Zielgruppe kein Vorbeikommen am Show-Giganten. Mit 17,6 Prozent Marktanteil ließ die RTL-Show die Konkurrenz mit großem Abstand hinter sich. Im Vergleich zum vergangenen Samstag steigerte sich «DSDS» sogar noch einmal leicht um 0,6 Prozentpunkte und hielt sich damit auf dem Niveau von Dienstagabend.Insgesamt begeisterte der Recall in Sölden 3,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit musste sich RTL in der Primetime in Sachen Reichweite nur den Öffentlich-Rechtlichen geschlagen geben. Mit 11,8 Prozent Gesamtsehbeteiligung durfte man beim Kölner Sender sehr zufrieden sein. Immerhin war das Interesse der Zuschauer noch einmal ähnlich hoch wie zu den Castings.Im Anschluss machte auchwieder eine sehr gute Figur, auch wenn es dieses Mal nicht für mehr als 20 Prozent Marktanteil wie in der Vorwoche reichte. Durch den Recall durfte Ralf Schmitz erst ab 23.30 Uhr ran. Kurz vor Mitternacht verbuchte seine Show immer noch ausgezeichnete 16,3 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 0,79 Millionen junge Zuschauer blieben nach «DSDS» dran. Beim Gesamtpublikum hielt man sich mit 11,9 Prozent auf dem Niveau der Castingshow und hatte eine ähnliche Präsenz wie Wiederholungen von «Take Me Out», die in den vergangenen Wochen zur selben Zeit direkt im Anschluss an die neue Folge ausgestrahlt wurden.