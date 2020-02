Vin Diesel begibt sich auf Hexenjagd und Tom Hardy in eine Weltkriegsschlacht

Film-Check

Dieses Wochenende sieht man Vin Diesel außerhalb des «Fast & Furious»-Universums. Außerdem zeigt ProSieben das Meisterwerk «Dunkirk» des erfolgreichen Regisseurs Christopher Nolan.



«The Best Of Me - Mein Weg zu dir», RTLZWEI, 20.15 Uhr

«The Last Witch Hunter», RTL, 20.15 Uhr

«Dunkirk», ProSieben, 20.15 Uhr

Dawson und Amanda verlieben sich in der High School ineinander und sind von da an ein unzertrennliches Liebespaar. Ihre Familien könnten unterschiedlicher nicht sein. Amanda kommt aus einer wohlhabenden Südstaatenfamilie, während Dawson auf einem verwahrlosten Anwesen mitten in den Sumpfwäldern haust. Er lebt mit einer Gang von Kriminellen, deren Anführer sein gewalttätiger Vater Tommy ist. Schließlich ist es Dawsons Vater, der das junge Glück grundlos zerstört und auseinandertreibt. Heute, nach 21 Jahren, treffen sich Amanda und Dawson in ihrer kleinen Heimatstadt in Louisiana wieder. Die Zusammenkunft geschieht jedoch nicht zufällig. Tuck, ein gemeinsamer Bekannter von damals, ist verstorben und hat Dawson und Amanda eine wichtige Nachricht hinterlassen. Und so schwelgt das einst so unsterblich verliebte Paar gemeinsam in Erinnerungen aus Jugendtagen. Und, wie sollte es anders sein, Dawson und Amanda kommen sich dabei natürlich wieder näher. Jedoch steht auch das Wiedersehen unter keinem guten Stern. Beide sind von Schicksalsschlägen gezeichnet und die Kluft zwischen ihnen scheint größer als je zuvor. Wird es den beiden diesmal gelingen, zusammen glücklich zu werden? Hier kommt ihr zu unserer Quotenmeter.de Kritik. Kaulder, der letzte Hexenjäger der Gegenwart, muss New York vor der Zerstörung retten. Im Kampf gegen eine Gruppe von Hexen und Zauberern, die unter der Rigide einer Hexenkönigin stehen, verbündet er sich - nicht ganz freiwillig - mit der magischen Traumwandlerin Chloe und einem scheuen Priester. Gemeinsam gehen sie gegen das wachsende Heer der Oberhexe vor, um diese endgültig zu besiegen. Hier geht es zu unserer Kritik zum Film. Christopher Nolans packendes Weltkriegsepos, das mit drei Oscars ausgezeichnet wurde: Im Mai 1940 sind fast 400.000 britische, französische, belgische und niederländische Soldaten in der französischen Hafenstadt Dünkirchen eingekesselt. Die Situation scheint ausweglos und für die Alliierten droht Dünkirchen ein militärisches Desaster zu werden. Die Befehlshaber ersinnen jedoch einen waghalsigen Plan, um die gefangenen Kameraden zu retten. Unsere Quotenmeter.de Kritik findet ihr hier. «The Last Witch Hunter» mit «Fast & Furious»-Star Vin Diesel überzeugte die Kritiker nicht. «The Best of Me» erreichte schon vergleichsweise bessere Bewertungen und ist für Fans von schönen Romanzen die richtige Wahl. Allerdings gewinnt «Dunkirk» das Blockbuster-Battle mit ausgezeichneten Bewertungen. Der Film stellt die damaligen Lebensbedingungen zur Zeit des zweiten Weltkriegs gut dar. «Batman Begins»- und «Interstellar»-Regisseur Christopher Nolan brachte mit dem Film ein Meisterwerk in die Kinos. Unsere Sehempfehlung für jeden Filmliebhaber am Sonntagabend.