Tom Hanks und Aaron Eckhart vs. Harrison Ford und Ryan Gosling am Sonntagabend

Film-Check

Mit «Blade Runner 2049» brachte Regisseur Denis Villeneuve im Jahr 2017 ein Meisterwerk in die Kinos. Doch kann er sich gegen «Sully» mit Tom Hanks in der Hauptrolle durchsetzen?

«17 Again», sixx, 20.15 Uhr

«Blade Runner 2049», RTL, 20.15 Uhr

«Sully», Sat. 1, 20.15 Uhr

Abschlussklasse von 1989: Mike O'Donnell ist der unbestrittene Star des Basketballteams seiner High School. College-Scouts sind hinter ihm her, einer glänzenden Zukunft scheint nichts im Wege zu stehen. Doch dann beschließt er unvermittelt, auf die große Karriere zu verzichten. 20 Jahre später - seine Ehe ist zerbrochen, seine Kinder halten ihn für einen Versager - bekommt er eine zweite Chance?Mit dem neuen Replikanten-Modell 'Nexus 9' kommt auch die 'Blade Runner'-Einheit des LAPD wieder zum Einsatz, die alte und nicht zugelassene Replikanten auf der Erde aufspürt und eliminiert. Zu dieser Spezialeinheit gehört auch K, der bei einem seiner Einsätze auf ein dunkles Geheimnis stößt. Die Spur führt ihn zu Ex-Blade Runner Rick Deckard, der vor 30 Jahren spurlos aus Los Angeles verschwand. Hier kommt ihr zu unserer Quotenmeter.de-Kritik zum Film.Clint Eastwood inszeniert Tom Hanks als den heldenhaften Piloten Sully: Wenige Minuten nach dem Start des US-Airways-Flugs 1549 vom New Yorker Flughafen LaGuardia fliegt ein Vogel in die Triebwerke. Der Pilot Chesley "Sully" Sullenberger und sein Co-Pilot Jeff Skiles sehen eine Notlandung auf dem Hudson River als einzige Chance. Obwohl alle Passagiere überleben, müssen sich die beiden deswegen vor Gericht verantworten. Hier geht es zu unserer Quotenmeter.de-Kritik. «17 Again» erreichte größtenteils durchschnittliche Bewertungen, ist aber für alle High-School-Drama-Fans genau das Richtige. «Sully» hingegen überzeugte die meisten Kritiker mit seinem sehr guten Handlungsstrang. Zudem spielten die Schauspieler ihre Rollen äußerst gut, wodurch die damalige Katastrophe für den Zuschauer noch besser veranschaulicht wird. Trotz der guten Kritiken muss sich der Film allerdings in unserem Blockbuster-Battle «Blade Runner 2049» geschlagen geben, welcher sogar für zwei Oscars ausgezeichnet wurde. Dieser setzte damals das Niveau von Science-Fiction-Filmen auf ein neues Level. Außerdem überzeugten die namhaften Darsteller, unter anderem Harrison Ford und Ryan Gosling, die Kritiker mit ihrer sehr guten schauspielerischen Leistung. Somit ist «Blade Runner 2049» unsere Sehempfehlung am Sonntagabend.