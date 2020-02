«Rick and Morty»

Sponsored Informerical Article

13. Februar 2020, 08:34 Uhr

Seit einigen Wochen strahlt TNT Comedy die englischsprachigen Folgen aus. Bei Sky gibt’s die vierte Staffel jederzeit im Stream.

Morty und seine Familie stehen im Mittelpunkt der Serie. Teenager Morty und sein Großvater Rick, ein begnadeter Wissenschaftler mit Alkoholproblem, bilden ein unzertrennliches Duo, das zahlreiche skurrile Abenteuer erlebt. Dank der "Portal-Gun" reisen die beiden mit einem Raumschiff durch die Galaxien und treffen auch mal Außerirdische.Komplettiert wird das schräge Duo durch Mortys ältere Schwester Summer, seinen Vater Jerry sowie seine Mutter Beth. Die irrwitzigen Ausflüge von Rick und Morty sorgen in der Familie immer wieder für Zündstoff, da Morty dadurch die Schule vernachlässigt, was Vater Jerry ein Dorn im Auge ist. Auch zwischen den Eltern Beth und Jerry kracht es - in der dritten Staffel läuft die Scheidung der beiden.Rick hat Morty einen Drachen versprochen. Kurzerhand beschafft Rick ihm von einem Zauberer den Drachen Balthromaw, der eine Seelenverbindung mit Morty aufbaut. Doch bald merkt Morty, dass der Rache genervt von Menschen ist. Rick hingegen entdeckt in der Höhle des Drachen tolle Dinge.Eric führt nicht nur Interviews mit seinen hochkarätigen Gästen "Russell Brand", Rick Fox and Kristanna Loken, sondern überrascht die Zuschauer auch mit kleinen Sketchen und Parodien. Bei einer davon verliert er kurzzeitig das Gedächtnis und entdeckt kurze Zeit später, dass jemand etwas auf seinen Körper gekritzelt hat.Bei einem Grabraub in einem Tempel findet Rick nicht das, was er sucht. Stattdessen liegt dort eine Visitenkarte von Miles Knightly, einem Meisterdieb mit eigener Diebes-Convention. Schließlich kommt es auf der Convention zu Streit mit Miles und daraus resultiert ein Heist-Duell mit ihm und seiner Crew.