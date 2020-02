«Der Bachelor» steigert sich wieder

Quotennews

Die RTL-Kuppelsendung «Der Bachelor» gerät nach kurzer Formschwäche wieder in einen Aufwind.

Die sechste Folge der neueneröffnete damit, dass eine der Teilnehmerinnen unter Tränen das Format verlässt, weil sie vom Verdacht befallen ist, die Sendung sei nichts für sie. Außerdem fädelte der Junggeselle ein Date beim Fallschirmspringen ein, das die Glückliche, die das mitmachen durfte, zum Kotzen fand. Und dann wiederholte er ein anderes Date exakt zwei Mal – nur mit insgesamt drei anderen Frauen. Als das rauskam, sorgte das jedoch für Entgeisterung bei den Damen. Es folgten ein weiterer Ausstieg vor der Nacht der Rosen und dann noch zwei Rauswürfe während der Nacht der Rosen.Das wollten sich am Mittwochabend 1,37 Millionen Umworbene nicht entgehen lassen. Somit bescherten sie RTL einen Marktanteil von tollen 15,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In der Woche zuvor waren 1,15 Millionen Jüngere mit von der Partie, was für gute 12,3 Prozent Marktanteil sorgte.Auch beim Gesamtpublikum ging es aufwärts: Waren am 5. Februar noch 2,14 Millionen Interessenten mit an Bord, wurden diesen Mittwochabend 2,21 Millionen Fernsehende ab drei Jahren gemessen. Die Sehbeteiligung verbesserte sich von 6,9 Prozent auf nunmehr mäßige 7,4 Prozent.Ab 22.15 Uhr erreichte1,54 Millionen Wissbegierige ab drei Jahren, darunter befanden sich 0,71 Millionen Werberelevante. Damit standen gute 8,7 Prozent Marktanteil insgesamt auf der Rechnung und sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.