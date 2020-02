FOX pilotiert Serie über «The Goonies»

US-Fernsehen

Das Network bestellte einen ersten Film aus dem Hause Warner Bros. und Amblin.

Das TV-Network FOX hat sich mit der Erfinderin von «The Bold Type», Sarah Watson, zusammengeschlossen, um einen Drama-Piloten über «The Goonies» zu produzieren. In dem Projekt, das noch keinen Namen trägt, kehrt Stella Cooper aus New York nach Hause. Sie findet Inspiration, Hoffnung und Erlösungen als sie sich bereit erklärt, drei Studenten zu helfen, ein Remake über den Film «The Goonies» zu drehen.Watson wird den Pilotfilm verfassen und produzieren, Greg Mottola wird die Regie und Produktion übernehmen. Richard Donner, der bei «The Goonies» die Rolle des Regisseurs übernahm, wird zusammen mit Lauren Shuler Donner die Produktion leiten. Als ausführende Studios sind Warner Bros. und Amblin verantwortlich.Nach Informationen eines Branchenkenners schloss sich FOX zunächst mit Watson zusammen, ehe sie mit Berman die Idee entwickelte. Sie gingen dann zusammen zu den Donners und den Studios Amblin und Warner Bros. Watsons «The Bold Type» befindet sich bei Freeform derzeit in der vierten Staffel. Außerdem wirkte sie an «Parenthood» (NBC) und «Pure Genius» (CBS) mit.